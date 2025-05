U NAREDNA DVA SATA ČETIRI DELA NA UDARU KIŠE: RHMZ se upravo oglasio

U NAREDNA dva časa kiša će padati u nekim delovima Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

FOTO: Novosti

Sa severa Vojvodine postepeno i delimično razvedravanje. U naredna dva časa kiša će padati na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji i u pojedinim delovima Beograda, ali i u planinskim predelima na jugu zemlje.

Do kraja dana promenljivo, na severu Vojvodine i južnoj Srbiji i sa sunčanim periodima. Kiša se povremeno očekuje na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji i pojedinim delovima Šumadije i Beograda, dok je u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije moguć i izlovan pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.

Vreme sutra

Ujutro na jugozapadu, jugu i istoku Srbije niska oblačnost, a ponegde i pojava magle. U ostalim oblastima vedro i hladno sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza. U toku dana u većem delu Vojvodine i centralne Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno. U planinskim predelima retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, severni, a u Negotinskoj Krajini u prvom delu dana istočni. Najniža temperatura od 0 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Vreme narednih dana

U sredu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i u većini mesta suvo.

U jutarnjim satima do četvrtka lokalno se očekuje i pojava slabog prizemnog mraza.

U četvrtak posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Padavinska zona će se u petak izmestiti na jug i istok Srbije. Na visokim planinama moguć je i sneg.

Za vikend, ali i početkom naredne sedmice (17 - 20.05.) nastavak promenljivog i relativno svežeg perioda uz povremeno pojačan severozapadni vetar, a pojava kiše ili lokalnog pljuska biće izolovana i kratkotrajna.

