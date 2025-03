GENERAL RAKIĆ: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nisu krostilii niti koriste zvučni top

BRIGADNI general Vojske Srbije Slavko Rakić ponovio je večeras da na protestu studenata u subotu nije upotrebljen zvučni top, i naglasio da na snimcima ne postoje nijedna činjenica ni pokazatelj koji bi mogao da ukaže na to.

Foto printskrin

-Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije niti su koristili, niti koriste takvo sredstvo, rekao je Rakić, stručnjak za naoružanje, za RTS na pitanje šta je uznemirlio učesnike protesta, i šta se desilo.

Komentarišući snimke sa društvenih mreža, Rakić, kaže da su ključni efekti korišćenja zvučnog topa - pojačan zvučni signal koji je, kako je naveo, sto puta jači od megafona.

Ne postoji nijedna činjenica, nijedan pokazatelj koji bi mogao da ukaže da se tako nešto dogodilo imajući u vidu da bi takvo sredstvo izazvalo prirodnu reakciju kod učesnika prostesta na način da pokriju uši - čulo sluha, kazao je Rakić, koji je objasnio da to sredstvo emituje i u određenom snopu zvučni signal znatno povećan iznad normalnih nivoa za ljudski sluh, izazivajući određene slušne tegobe i određeni nemir.

-Osim toga, druga vrlo bitna činjenica jeste efekat koji se ostvaruje dejstvom tog sredstva i taj pojačan zvučni signal usmeren je u određenom snopu. Znači, taj zvuk bi na bazi snimljenog materijala, bilo televizijskim kamerama ili mobilnim telefonom trebalo da se čuje. To nismo čuli, kazao je Rakić, dodajući da je došlo do spontanog pomeranja učesnika protesta.

Oni su odlazili na levu stranu, drugi na drugu stranu, a po sredini je bilo još ljudi koji nisu odlučili da li idu na levo ili desno, a to je, kako kaže, malo neprirodno jer je reč o zvučnom mehaničkom talasu koji ima usmereno dejstvo.

Rakić dodaje da se takva sredstva koriste u spasilačkim misijama, kada treba govornu poruku poslati na veću daljinu, kada nije moguće nekim drugim uređajem to uraditi.

-To je, recimo, da bi narod bolje razumeo, jačine kao megafon puta sto - tog zvučnog signala, odnosno govorne poruke, kazao je on.

Kaže da se takvi uređaji koriste kada je reč o katastrofama, elementarnim nepogodama, zemljotresima, poplavama, požarima, da bi se nekome nekoliko stotina metara do kilometara udaljenom, mogla preneti poruka.

Na pitanje da li je nemoguće ne videti to telekomunikaciono sredstvo, odgovorio je da je to malo verovatno.

-Teško, to je baš teško imajući u vidu da mora da bude u liniji dejstva. Pored tog zvučnog efekta, svakako ta neka optička vidljivost mora biti, a videli smo da je bio priličan broj ljudi, rekao je Rakić.

Rakić je komentarisao i antidron pušku, koju su pojedini mediji prikazivali kao zvučni top.

-Antidron puška se koristi za sprečavanje leta, neovlašćenog leta dronova, kao i za zaštitu ljudi i objekata. Svoj rad ostvaruje tako što ometa komunikacione i navigacione signale, a rad se manifestuje tako da dron sleti ili se vrati svom operatoru, kazao je on.

Na pitanje o tome da su ljudi osetili vibriranje tla, kaže da seizmički potresi i vibriranje tla ne mogu da se dovedu u vezu sa ovim slučcajem i upotrebom, kako mediji navode, zvučnog topa.

Na pitanje šta je zvučni top i da li je ikada upotrebljavan u Srbiji, kaže da nije.

-Takvo sredstvo nije do sada upotrebljeno u Srbiji. Sa takvim sredstvom nismo imali do sada kontakta. Bilo da je u pitanju istraživanje razvoja, znači iz domaće industrije da ga nabavljamo, bilo iz uvoza, nismo imali takve potrebe, rekao je on.

Na pitanje koji su simptomi upotrebe zvučnog topa, kaže da si to oštećenje sluha i primetna dezorjentacija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja