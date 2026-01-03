Svet

"NEĆE NAS SLOMITI, FORMIRAĆEMO NEUNIŠTIVI ZID OTPORA" Oglasio se ministar odbrane Venecuele

P. Đurđević

03. 01. 2026. u 11:49

MINISTAR odbrane Venecuele Vladimir Padrino Lopez objavio je na društvenim mrežama da je vojska raspoređena širom zemlje, nakon američkog napada na Venecuelu.

НЕЋЕ НАС СЛОМИТИ, ФОРМИРАЋЕМО НЕУНИШТИВИ ЗИД ОТПОРА Огласио се министар одбране Венецуеле

Foto: Profimedia

Padrino Lopez pozvao je na jedinstveni front otpora u suočavanju sa onim što je nazvao „najgorom agresijom“ ikada usmerenom protiv Venecuele.

Rekao je da će sve oružane snage biti raspoređene po „Madurovim naređenjima“.

Nije se osvrnuo na izveštaje da je predsednik Nikolas Maduro zarobljen.

- Napali su nas, ali nas neće slomiti. Formiraćemo neuništivi zid otpora.  - rekao je ministar odbrane.

Pozvao je na smirenost i jedinstvo i upozorio na opasnost od anarhije i nereda, rekavši: - Ne smemo podleći panici koju neprijatelj pokušava da izazove.

Padrino Lopez je takođe rekao da vlada prikuplja informacije o mrtvima i povređenima i tvrdio da su američki napadi pogodili civilna područja. Takođe je naglasio da će se Venecuela „protiviti“ prisustvu stranih vojnih snaga na svojoj teritoriji.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

Božićno seoce ispred Skupštine Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: Cilj napada bila Putinova rezidencija - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona
Svet

0 0

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: "Cilj napada bila Putinova rezidencija" - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona

VISOKI ruski vojni zapovednik predao je u četvrtak američkom vojnom atašeu predmet za koji se tvrdi da je deo ukrajinske bespilotne letelice i koji navodno sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska napala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Podsetimo, Moskva je u ponedeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj Novgorodskoj oblasti sa 91 dronom dugog dometa. Ukrajina ovo negira.

02. 01. 2026. u 13:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO NAJLEPŠE PEGLA BORE Ovo je tajna mladolikog izgleda Snežane Savić

"TO NAJLEPŠE PEGLA BORE" Ovo je tajna mladolikog izgleda Snežane Savić