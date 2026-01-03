"NEĆE NAS SLOMITI, FORMIRAĆEMO NEUNIŠTIVI ZID OTPORA" Oglasio se ministar odbrane Venecuele

MINISTAR odbrane Venecuele Vladimir Padrino Lopez objavio je na društvenim mrežama da je vojska raspoređena širom zemlje, nakon američkog napada na Venecuelu.

Foto: Profimedia

Padrino Lopez pozvao je na jedinstveni front otpora u suočavanju sa onim što je nazvao „najgorom agresijom“ ikada usmerenom protiv Venecuele.

Rekao je da će sve oružane snage biti raspoređene po „Madurovim naređenjima“.

Nije se osvrnuo na izveštaje da je predsednik Nikolas Maduro zarobljen.

- Napali su nas, ali nas neće slomiti. Formiraćemo neuništivi zid otpora. - rekao je ministar odbrane.

Pozvao je na smirenost i jedinstvo i upozorio na opasnost od anarhije i nereda, rekavši: - Ne smemo podleći panici koju neprijatelj pokušava da izazove.

Padrino Lopez je takođe rekao da vlada prikuplja informacije o mrtvima i povređenima i tvrdio da su američki napadi pogodili civilna područja. Takođe je naglasio da će se Venecuela „protiviti“ prisustvu stranih vojnih snaga na svojoj teritoriji.

(Indeks.hr)

