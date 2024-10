BOLESNE JE LEČIO, DEMONE ISTERIVAO, A MOLITVE OVE SVETITELJKE ČUVAJU NAS OD ZLA: Danas obeležavamo dva sveca, a evo šta treba uraditi

KO napadne zaposlenog u obrazovnoj ustanovi ili člana njegove porodice, a u vezi sa poslom koji se obavlja u toj ustanovi, preti mu kazna od tri meseca do tri godine zatvora. Ako im tom prilikom nanese laku telesnu povredu ili preti oružjem, kazna je od šest meseci do pet godina, a za težu telesnu povredu - od jedne do osam.