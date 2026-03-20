Dr Novosti

OVA TRI ČAJA ČISTE JETRU: Izbacuju toksine i pospešuju njen rad

K. Despotović

20. 03. 2026. u 07:00

JETRA ima ključnu ulogu u organizmu jer svakodnevno filtrira štetne supstance iz krvi, reguliše hormone i održava ravnotežu makro i mikroelemenata.

ОВА ТРИ ЧАЈА ЧИСТЕ ЈЕТРУ: Избацују токсине и поспешују њен рад

Iako poseduje sposobnost regeneracije, važno je voditi računa o njenom zdravlju, posebno kroz pravilnu ishranu i unos kvalitetnih namirnica i napitaka. Zanimljivo je da problemi sa jetrom ponekad mogu proći bez jasnih simptoma, pa je prevencija od velikog značaja.

Pored izbegavanja industrijski prerađene hrane, rafinisanih ugljenih hidrata i transmasti, određene biljke mogu doprineti boljoj funkciji jetre zahvaljujući svojim bioaktivnim sastojcima. Ipak, preparate za detoksikaciju koji se kupuju treba koristiti oprezno i uz savet lekara, jer mogu imati i neželjene efekte.

Među prirodnim opcijama izdvajaju se čajevi koji podstiču izbacivanje toksina, poboljšavaju energiju i podržavaju rad jetre.

Čaj od matičnjaka, bogat rozmarinskom kiselinom, može doprineti oporavku oštećene jetre. Priprema se tako što se usitnjeni suvi listovi preliju proključalom vodom, ostave da odstoje oko 20 minuta, procede i piju topli.

Kopriva je poznata po sadržaju polifenola i biljnih pigmenata koji mogu smanjiti upale. Čaj od svežih listova priprema se na sličan način kao i matičnjak, a redovna upotreba može doprineti i regulaciji krvnog pritiska i zdravlju srca.

Đumbir, zahvaljujući jedinjenjima poput gingerola i šogaola, deluje protivupalno i može pomoći u zaštiti ćelija jetre. Nekoliko kolutova svežeg korena prelije se vrelom vodom, ostavi desetak minuta i konzumira dok je napitak topao.

Ovi čajevi mogu biti deo zdrave rutine, ali su uravnotežena ishrana i konsultacija sa stručnjakom i dalje najvažniji koraci za očuvanje zdravlja jetre.

PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NjIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)

Sunoko najavio početak setve šećerne repe