LEKARI UPOZORAVAJU: Opasnost od moždanog udara vreba i u frizerskom salonu

PONEKAD ni ne razmišljamo o tome koliko nam svakodnevne i naizgled bezazlene radnje mogu naštetiti zdravlju.

Pranje kose šamponom i masaža temena glave su ključno, i obično opuštajući, deo svake posete salonu.

Količina vremena provedenog uz poseban lavabo obično zavisi od opsega tretmana čišćenja i regeneracije.

No, problem je u tome što predugo zabacivanje glave unazad u frizerskom lavabou može pritisnuti ili oštetiti vertebralne arterije koje opskrbljuju mozak krvlju, što potencijalno može dovesti do moždanog udara koji menja život.

To je dovoljno česta pojava da je dobila kolokvijalni naziv "sindrom moždanog udara u kozmetičkom salonu" (BPSS), piše Njujork Post.

Nedavni pregled medicinske literature, objavljen u maju u časopisu The American Journal of Emergency Medicine, identifikovao je 54 slučaja BPSS-a tokom 48 godina.

Četrdeset i dva su nastala u salonima, dok su stomatološki zahvati rezultirali s osam slučajeva.

Druga okruženja bila su odgovorna za preostala četiri incidenta.

- U panorami neuroloških hitnosti, BPSS se ističe ne samo zbog svoje jedinstvene etiologije već i zbog uobičajene prirode svog okidača - hiperekstenzije vrata tokom pranja kose u salonu - napisali su istraživači.

Puknuće vertebralnih arterija, koje se protežu duž zadnjeg dela vrata, ili karotidnih arterija, sa strane vrata, može se pretvoriti u moždani udar kada krv koja ulazi u povređenu zidnu arteriju formira ugrušak koji putuje do mozga.

To je ono što je Elizabet Smit rekla da joj se dogodilo 2014. godine, dve nedelje nakon što je napravila frizuru u kalifornijskom salonu.

- Idem da spavam pitajući se hoću li se sutra probuditi - rekla je Smit novinarima nakon što je tužila salon.

Objasnila je da joj je hiperekstenzija vrata u lavabou "prerezala" vertebralnu arteriju.

Disekcija vratne arterije izazvala je nestabilan hod, gubitak motorike u levoj ruci i oštećenje vida na levom oku, navedeno je u njenoj tužbi.

Simptomi BPSS-a variraju zavisno od opsega vaskularnog oštećenja, ali mogu uključivati: iznenadnu paralizu ili slabost na jednoj strani tela, posebno lica, ruke ili noge, vrtoglavicu, gubitak ravnoteže i probleme s hodanjem, zamagljen ili dvostruki vid u jednom ili oba oka, glavobolju, mučninu, povraćanje, otežano disanje, žvakanje ili gutanje te nerazgovetan govor.

U medicinskom pregledu, istraživači su izvestili da su najčešći simptomi BPSS-a vrtoglavica, problemi s ravnotežom i glavobolja.

Lečenje je uključivalo lekove za rešavanje krvnih ugrušaka, postavljanje stenta za vraćanje protoka krvi u blokiranu arteriju i operaciju.

- Ishodi su se kretali od potpunog oporavka do trajnih simptoma i smrti. Podaci o praćenju bili su retki - objasnili su istraživači.

BPSS je prvi put opisan kod četvoro pacijenata 1974. godine, a sam termin skovan je gotovo dve decenije kasnije, odnosno 1993. godine kada je njujorški neurolog izveštavao o pet slučajeva.

Rizik od BPSS-a ne znači da morate smanjiti ili izbegavati posete salonu.

- Prilikom odlaska u salon, vrat treba biti poduprt da ne bi bilo potrebno značajno istezanje unazad. Alternativno, kosu operite ili isperite u uspravnom položaju - objasnio je njujorški neurolog dr. Džeremi M. Lif.

Umotani peškir ili jastuk postavljen ispod vrata može pružiti potporu dok naginjete glavu unazad.

Vaš frizer takođe može koristiti ručni raspršivač za kosu dok sedite uspravno. Obavezno odmah recite ako osetite bilo kakvu nelagodu.

