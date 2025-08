FATALNE ZA ORGANIZAM, A DELUJU BEZAZLENO: Lekari upozoravaju na kofeinske kesice, evo šta se dešava telu kada ih koristite

SVE više mladih poseže za kofeinskim kesicama – malim pakovanjima koja obećavaju brzu dozu energije i bolju koncentraciju

Foto Shutterstock

Prodaju se kao bezbedna alternativa energetskim pićima, kafa u džepnom formatu, ili boost za koncentraciju.

Kofeinske kesice, mali paketići koji se stavljaju ispod usne, sve češće završavaju u rukama tinejdžera, a društvene mreže ih promovišu kao bezopasan trend, međutim stručnjaci upozoravaju da posledice po zdravlje mogu biti ozbiljne.

- Pre svega može da dođe do oštećenja kardiovaskularnog sistema, srca i krvnih sudova, dolazi do skoka pritiska,drugo dovodi do ubrzanja rada srca, tako da na taj način dovodimo do veće potrošnje različitih supstanci koje se nalaze u našem organizmu. Dolazi do poremećaja, vrlo često omladina ili odrasla osoba ima nesanicu, što je razumljivo, jer dolazi do porasta adrenalina. Osim toga, dolazi do jedne vrste mentalne konfuzije. Na duže staze može da dovede i do insulinske rezistencije, čak i do pojave dijabetesa, do pojave šećerne bolesti - kaže pedijatar Saša Milićević za Blic TV.

Lako dostupne, bez starosnog ograničenja

Kofeinske kesice lako su dostupne – mogu se naručiti preko interneta ili kupiti u pojedinim prodavnicama, i to bez starosnog ograničenja. Pritom, korisnici često nisu svesni koliko kofeina zapravo unose i nisu svesni činjenice da jedna kesica sadrži kofeina isto koliko i dve šoljice obične kafe.

- Snus, koji sadrži nikotin, a takođe i kofeinske kesice, koje sadrže zapravo kofein, u jednom kratkom vremenskom roku dovode do apsorpcije veće količine tih materija. Pogotovo što se stavljaju gore, na sluznicu između desni i obraza, gde je veoma veliki stepen resorpcije i vrlo brza resorpcija. Drugo, to nije primetno, deca to nekad koriste, čak i u školi, i na treningu, neki sportisti to koriste, i sve to stvara zapravo jedan lažan utisak da je naš kardiovaskularni sistem mnogo jači - kaže pedijatar.

Na društvenim mrežama sve češće se pojavljuju influenseri sa stotinama hiljada pratilaca koji otvoreno promovišu kofeinske kesice. Tvrde da one poboljšavaju koncentraciju prilikom učenja, pomažu tokom treninga, pa čak i održavaju budnost na časovima. Ovaj trend je već uzeo maha u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, a s obzirom na brzinu širenja informacija putem društvenih mreža, psiholozi upozoravaju da je samo pitanje vremena kada će se sličan fenomen proširiti i u Srbiji.

- Nažalost, pošto su ljudi, dehumanizovani, desocijalizovani, de ovo, de ono, onda traže to negde u virtualnom svetu. I onda taj neki virtualni drugar će da te savetuje kako da muvaš devojku i koju majicu da kupiš. Mlađi klinci koji jesu podložni uticaju ne kapiraju da je 90 odsto toga fejk, ili 99 odsto. Čak i one varijante gde rade prenkove i tako dalje, to se unapred dogovori. I isto tako čoveku je plaćeno da promoviše nešto. Da li će onda promovisati novi džojstik ili će da promoviše snus, njemu nije bitno -, kaže Željko Mašović, psiholog.

Stoga, bez adekvatne kontrole i edukacije, ovi suplementi mogu postati tihi zdravstveni problem mlađih generacija, naglašavaju lekari. Zato, pre nego što ih konzumirate dobro razmislite o posledicama koje ostaju mnogo duže od trenutne doze energije.