TOPLIJA ZEMLJA, UGROŽEN MOZAK: Kako talasi vrućine utiču na naš um

SUOČAVAMO se sa sve učestalijim i ekstremnijim toplotnim talasima i naučnici upozoravaju da nismo u opasnosti samo zbog sunčanice ili dehidracije, već i naš mozak pati.

Foto Pixabay free images

Ovaj veoma bitan organ ne podnosi dobro vrućinu, pa može doći do oštećenja memorije, porasta psihičkih bolesti, neuroloških poremećaja.

Sve toplija leta i nepodošljive vreline uzimaju maha a visoke temerature postaju direktno povezano sa neurološkim problemima. I mozak ne može da izdrži ovu klimatsku promenu i toplota može da promeni i određene funkcije mozga – čineći nas agresivnijim, nervoznijim i sklonijim depresiji.

KAKO SE SVET ZAGREVA, KAKAV UTICAJ MOŽEMO OČEKIVATI NA NAŠ MOZAK

Ekstremni toplotni talasi mogu da utiču na rad mozga, dovodeći do promena u ponašanju, raspoloženju i često pogoršavajući neurološka oboljenja.

Ljudski mozak je, u proseku, retko više od jednog stepena topliji od temperature jezgra našeg tela. Ali kao jedan od energetski najzahtevnijih organa u telu, mozak proizvodi veliku količinu toplote tokom razmišljanja, pamćenja i reagovanja na spoljašnji svet. Zato naše telo mora naporno da radi kako bi ga hladilo. Krv koja cirkuliše kroz mrežu krvnih sudova pomaže u održavanju temperature mozga tako što odvodi višak toplote. Ovo je neophodno jer su moždane ćelije veoma osetljive na toplotu.

Iako ekstremna toplota utiče na rad mozga svih ljudi – može, na primer, da utiče na donošenje odluka i dovede do rizičnijeg ponašanja – ljudi sa neurološkim bolestima su često najteže pogođeni. Razloga za to ima više. Na primer, kod nekih bolesti može doći do poremećaja znojenja.

-Termoregulacija je funkcija mozga i može biti narušena ako neki njegovi delovi ne funkcionišu kako treba, naglašavaju naučnici.

Kod nekih oblika multiple skleroze, telesna temperatura deluje izmenjeno. Pored toga, neki lekovi koji se koriste za lečenje neuroloških i psihijatrijskih stanja, utiču na regulaciju temperature, čime se povećava rizik od toplotnog udara, odnosno hipertermije, i smrti povezane sa toplotom,piše Bi-Bi-Si.

PROMENE U RAZMIŠLjANjU ILI RASPOLOŽENjU

Toplotni talasi, posebno visoke noćne temperature, mogu poremetiti san, što utiče na raspoloženje i može pogoršati simptome nekih stanja. "Kod mnogih ljudi sa epilepsijom, loš san povećava rizik od napada", pojašnjavaju naučnici.

Postoje dokazi da tokom toplotnih talasa rastu i hospitalizacije i stope smrtnosti kod ljudi sa demencijom. Delimično je to zbog starosti – stariji ljudi teže regulišu telesnu temperaturu – ali i kognitivna oštećenja mogu da im otežaju prilagođavanje visokim temperaturama. Na primer, možda neće piti dovoljno vode, zaboraviće da zatvore prozore ili će izaći napolje kad to nije preporučljivo.

Porast temperatura povezuje se i sa povećanjem broja moždanih udara i smrtnosti. Jedna studija koja je analizirala podatke iz 25 zemalja pokazala je da su najtopliji dani doprineli sa dve dodatne smrti na svakih 1.000 smrtnih slučajeva od ishemijskog udara.

Nejednako opterećenje od toplotnih udara biće najveće u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, koje su već najviše pogođene klimatskim promenama i imaju najviše stope moždanih udara.

-Rastuće temperature pogoršaće zdravstvene nejednakosti i između i unutar država i socijalnih grupa, ukazuju stručnjaci.

SVE TOPLIJI SVET ŠTETI I NEURORAZVOJU NAJMLAĐIH

-Postoji veza između ekstremne toplote i loših ishoda trudnoće, poput prevremenog porođaja, upozoravaju profesori. Toplotni talasi povezani su sa 26 odsto većim rizikom od prevremenog porođaja, što može dovesti do kašnjenja u neurorazvoju i kognitivnim oštećenjima, ukazuje novi sistematski pregled naučnih studija

-Međutim, mnogo toga ne znamo. Ko je najugroženiji i zašto? Jer očigledno, 130 miliona žena godišnje dobije bebu, mnoge od njih u zemljama u kojima je veoma toplo, a ovo se ne dešava svima, kažu stručnjaci.

Kako se klimatske promene ubrzavaju, ono što trenutno pogađa osobe sa neurološkim poremećajima moglo bi postati realnost i za inače zdrave ljude. Prekomerna toplota opterećuje mozak, povećavajući rizik od neurodegenerativnih bolesti i narušavajući zaštitnu krvno-moždanu barijeru. To omogućava toksinima, bakterijama i virusima da lakše prodru u moždano tkivo.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije