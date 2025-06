ZUJANJE U UŠIMA? Doktorka otkriva skrivene uzroke tinitusa – i šta može da pomogne

SVAKO je barem jednom doživeo povremeno pištanje, šištanje ili zujanje u ušima. Takvi šumovi u ušima su normalni. Oni, po pravilu nestaju već posle nekoliko sekundi ili minuta. Ponekad šuštanje u ušima traje satima ili danima, i tada je neophodno javiti se lekaru na pregled.

Tinitus je stručni termin kojim se označava zujanje u ušima.

- Karakteristično za te šumove je da za njih nije odgovoran nikakav spoljni izvor zvuka i da ih opaža samo pacijent. To je subjektivni tinitus. S druge strane postoji i objektivni tinitus. Ovu vrstu tinitusa mogu da čuju i ljudi iz okruženja pacijenta. Objektivni tinitus se leči metodama koje su usmerene na lečenje uzroka zujanja - kaže prof. dr Ljiljana Čvorović, specijalista otorinolaringologije i supspecijalista audiologije sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Akutni tinitus je zujanje koji traje do šest meseci. Kod akutnog tinitusa su značajni na prvom mestu adekvatna dijagnostika i razgovor sa pacijentom, kako bi se izbegla forma dekompenzovanog odnosno opterećujućeg tinitusa.

- Često se pogrešnim pojmom „hronični tinitus“ kod mnogih ljudi izaziva uznemirenje. Pri tome, hronična faza, upravo kod tinitusa nema isto značenje sa pogoršanjem ili dugotrajnom patnjom. To samo znači, da je posle izvesnog vremena lečenje tinitusa otežano, ukoliko se želi potpuno izlečenje odn. ozdravljenje. Ima mnogo mogućnosti da se opterećujući tinitus pre ili kasnije, sa dobrim izgledima na uspeh, pretvori u apsolutno podnošljiv tinitus - objašnjava prof. dr Čvorović i navodi da mnogo pacijenata sa zujanjem u ušima dodatno pati i oseća se bespomoćnim.

Tome često doprinosi:

strah od opasnih uzroka i posledica,

nedovoljna informisanost pacijenata,

još uvek nailaženje na pogrešan lekarski pristup "da se tu ništa ne može uraditi, s tim treba dalje živeti".

Koji su uzroci tinitusa?

Tinitus može da izazove mnogo različitih uzroka. U 90 % slučajeva je povezan sa oštećenjem sluha.

Uzroci tinitusa mogu biti:

Akustičke traume

Čest uzrok šuma u ušima (do 30%) je oštećenje receptora sluha usled buke ili praska. Tu se pre svega ubrajaju iznenadne zvučne pojave, ali i muzika u slobodno vreme kod mladih, naročito trajno ozvučenje vokmenom, mp3-plejerima i čestim posetama diskotekama ili rok-koncertima. Kod zvučne traume može uvek da dođe do ozdravljenja, ukoliko se odmah izvrši urgentno lečenje.

Smetnje u cirkulaciji krvi

Vekovima je jedino objašnjenje lekara za dugotrajno zujanje bilo nedovoljna prokrvljenost unutrašnjeg uva. Ali, smetnja u cirkulaciji kao uzrok šuma u ušima i gubitka sluha je vrlo retka. Pre bi se moglo reći da su lekovi koji pospešuju cirkulaciju nedelotvorni i po pravilu se više ne propisuju.

Nagli gubitak sluha

Pod gubitkom sluha se podrazumeva iznenadan gubitak sluha ili iznenadno slabljenje sluha, uglavnom ograničeno na jedno uvo.

Gubitak sluha je praćen često šumom u ušima, i ređe vrtoglavicom. Pretpostavlja se na osnovu brojnih studija, da nagli gubitak sluha u većini slučajeva (više od 75%) nestaje sam od sebe (nastaje spontano lečenje). Ipak, često zaostaje šum u uvu.

Postepeni ili urođeni gubitak sluha



Područje zuba-vilice

Malokluzija, vađenje zuba, punjenje zuba, škripanje zubima (Bruximus) itd. mogu da budu podrška uzrocima tinitusa.

Presbiakuzis/ nagluvost uzrokovana fiziologijom starenja

Presbiakuzis označava slabljenje sluha u starijem životnom dobi i to predstavlja fiziologiju starosti i većinom je povezano sa oštećenjem sluha na visokim tonovima. Ali taj oslabljen sluh ne dovodi obavezno do tinitusa.

Akustički neurinom

Akustički neurinom je dobroćudni tumor na slušnom živcu. On vrši pritisak na nervne niti i može da dovede do slabljenje sluha, tinitusa i vrtoglavice. Akustički neurinom može da se dokaže magnetnom rezonancom. Srećom retko se događa.

Morbus Menière

Morbus Manière je vrtoglavica koja nastaje u vidu napada i koja je povezana sa nagluvošću i šumom u ušima. Napadi po učestalosti variraju- mogu da budu retki ili jako česti. Po pravilu je pogođeno jedno uvo. Sama bolest teče u mahovima. Ukoliko nastupe učestali mahovi, pacijenti pate uglavnom od visokog stepena nagluvosti i duboko-tonskog tinitusa.

Ostali uzroci

Pored ovih glavnih uzroka postoje brojni drugi uzroci:

Bolest krvotoka i srca, naročito smetnje srčanog ritma

Oboljenje metabolizma, npr. dijabetes, povećane vrednosti masti u krvi

Oboljenje bubrega

Hormonske smetnje npr. hipo-i hipertireoza, smetnje tokom menopauze

Okoštavanje treće slušne koščice ka unutrašnjem uhu (otoskleroza)

Neželjena dejstva lekova Samovoljno ne menjajte propisane lekove, koji mogu da izazovu tinitus, jer su oni neminovni za lečenje određenih bolesti. Obavezno razgovarajte sa Vašim lekarom koji Vam ih je propisao.

Kako teče proces slušanja?

Nauka je u međuvremenu razvila više teorija, zbog čega i kako nastaje tinitus. Otuda postoji čitav niz saznanja, sa kojima želimo da Vas upoznamo, kako biste bolje razumeli zašto nastaje zujanje.

Za početak je važno da dobijete osnovne informacije kako čovek čuje.

Zvuk se iz vazduha prima ispred ušne školjke i bubna opna počinje da treperi.

Tevibracije se pojačavaju u srednjem uvu, iza bubne opne, sa slušnim koščicama i prenose dalje do unutrašnjeg uva.

U unutrašnjem uvu se nalazi slušni organ sluha- puž. On je napunjen tečnošću, usled čega se vibracije vazduha ovde pretvaraju u talase tečnosti.

U pužu se nalaze čulne ćelije sa tankim dlačicama.

Tanke dlačice se pokreću talasima pod pritiskom i nastaju nervni električni impulsi, koje tada slušni nerv prenosi do mozga.

U mozgu se dešifruju signali, koje nervi emituju, odnosno pretvaraju u tonove (zvuke). Ovde smo svesni zvuka koji čujemo i prepoznajemo ga, potvrđujemo ga osećanjima i u tom obliku ga zapažamo.

Kako nastaje tinitus?

Česta objašnjenja tinitusa, delom su zasnovana na pretpostavci da su oštećene osetljive čulne ćelije unutrašnjeg uva ili nedostaje put neurona do centralnog nervnog sistema. U mozak se šalje neusaglašen nervni impuls, odnosno zvučna informacija, kojeg on obrađuje i emotivno boji, te sve to dovodi do percepcije tinitusa i formiranja svesti i emotivnog doživljaja te percepcije.

Kada čujemo zujanje u ušima, ne možemo ga svrstati niti u jedan od nama poznatih izvora zvuka i stoga ni dešifrovati.

- Naša podsvest signalizira „preteću opasnost“. Na osnovu iskonski utisnutih struktura našeg mozga, te šumove u ušima osećamo kao upozoravajući signal, kao alarm. Reagujemo na njih refleksno uznemirenjem ili unutrašnjom napetošću (reakcija autonomnog nervnog sistema). Najpre se osećamo bespomoćno izloženi šumovima u ušima, i onome što nam na nerazumljiv način žele preneti. Mozak obrađuje informacije, čuje zujanje i emotivno ga boji. U odnosu na emocije koje imamo kada čujemo tinitus, reagovaćemo od ravnodušnosti do uznemirenja, bespomoćnosti, depresije.



Da li mnogo ljudi pati od tinitusa?

Oslonićemo se na studije iz Nemačke. Jedna epidemiološka tinitus-studija, koju je sprovela DTL (Deutsche Tinnitus Liga) 1999. godine, dala je sledeće rezultate:

Svaki četvrti građanin Nemačke je već jednom imao šumove u ušima nekoliko minuta ili duže. Oko 4% stanovništva više od 10 godina imaju stalni tinitus. Smatra se da oko 1 milion ljudi u Nemačkoj ima tinitus. Broj novo obolelih u Nemačkoj na godišnjem nivou iznosi 250.000 ljudi.

Da li se tinitus leči?

Za tinitus postoji rešenje. Može se izlečiti u najvećem procentu slučajeva.

- Prema svetskim studijama i u oko 90% pacijenata izlečenje se postiže primenom adekvatnih vidova lečenja, neophodno je samo da se javite lekaru koji se bavi problemom tinitusa.

