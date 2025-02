OBOLELI SE ŽALE NA TEŠKE SIMPTOME: Upozorenje pulmologa - Bol u grudima posle gripa ukazuje na upalu pluća

OBOLEVANjE od gripa i drugih respiratornih infekcija bliži se piku, procenjuju epidemiolozi, ali visoka učestalost obolevanja, može da se zadrži još nekoliko nedelja.

Foto Shutterstock

Pored toga što oboleli od gripa prijavljuju izrazito teške simptome, najčešće visoku temperaturu koja dugo traje i "lomi" toliko da ne mogu da ustanu iz kreveta, javljaju se i komplikacije kao što je zapaljenje pluća.

Pulmolog Tatjana Radosavljević kaže da je upala pluća jedna od najčešćih komplikacija koje mogu da nastanu kao posledica gripa:

- Stanje može da postane veoma ozbiljno, pa čak i opasno po život. Deca, stariji od 65 godina, trudnice i pacijenti koji imaju hronična oboljenja, ili oni koji imaju oslabljen imuni sistem, imaju povećan rizik od komplikacija i upale pluća. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), pneumonija čini 14 odsto svih smrtnih slučajeva dece mlađe od pet godina.

U prethodnoj u Srbiji je prijavljeno 13.400 oboljenja sličnih gripu, a geografska rasprostranjenost je široka, s razlikom gde koji tip dominira, a laboratorijski su potvrđeni tipovi A i B, virus gripa tip A sa svojim podtipovima AH1PDM09 i AH3.

Foto: Predrag Mitić Dr Tatjana Radosavljević

Doktor Tatjana Radosavljević kaže da se obično simptomi gripa mogu lečiti kod kuće i oboleli ne moraju uvek na pregled kod lekara. To uglavnom važi za one sa umereno-teškom formom, koja obično prolazi za sedam dana. Poznavanje simptoma može da pomogne da se utvrdi da li je slučaj gripa postao ozbiljniji.

- Simptomi koji mogu da ukazuju na komplikacije u vidu upale pluća jesu ponovni skok temperature, bol u grudima, otežano disanje i kašalj sa iskašljavanjem gnoja - priča dr Radosavljević. - Dijagnoza upale pluća kod pacijenta sa gripom postavlja se pregledom, gde se može čuti nalaz koji ukazuje na upalu, rendgenskim snimanjem pluća, i na osnovu laboratorijskih analiza gde postoji povišena sedimentacija, CRP, povišen broj belih krvnih zrnaca koji se bore protiv bakterija.

Nagla pojava tegoba SIMPTOMI gripa se od drugih brojnih respiratornih infekcija uglavnom prepoznaju po tome što nastupaju naglo sa povišenom temperaturom, slabošću, bolovima u mišićima, zglobovima, glavoboljom. Prisutni su simptomi u gornjim disajnim putevima kao što su curenje iz nosa, kašalj... Lečenje podrazumeva nadoknadu tečnosti, dovoljno odmora, analgetike, antipiretike za snižavanje temperature.

Doktorka Radosavljević dalje objašnjava da se bakterijske upale pluća obično razvijaju četiri do 14 dana od početka gripa, zbog toga što sam virus uništi lokalnu odbranu respiratornog sistema, pa on postane podložan bakterijskim upalama. Najčešći razlozi za to su bakterije iz roda stafilokoka, streptokoka, hemofilusa. Ove infekcije imaju produžen tok, moraju se lečiti visokim dozama antibiotika, a mogu da završe i smrtno.

Osim bakterijskih upala pluća, usled gripa, kako dodaje dr Radosavljević, mogu da se razviju i virusne upale pluća, koje se takođe mogu završiti fatalno, akutnim popuštanjem pluća i potrebom za respiratorom.