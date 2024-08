MUČI VAS GORUŠICA? Pokušajte da je ublažite na ova četiri načina

GORUŠICA je vrlo česta pojava koja pogađa čak i posle samo jednog zalogaja hrane koju organizam iz nekog razloga ne prihvata.

Foto Shutterstock

Do osećaja žarenja u jednjaku i do pojave nadutosti dolazi kada kiselina iz stomaka "zaluta" u jednjak i izazove osećaj žarenja u sredogruđu. Iako se gorušici može pojaviti kod svakoga, neki faktori povećavaju rizik. Osim genetskih predispozicija, na povećanje rizika od gorušice utiču i gojaznost, nošenje tesne odeće, često prejedanje i pušenje.

Gorušica obično ne predstavlja ozbiljnu pretnju po zdravlje. Međutim, mogu da se jave komplikacije kod česte i uporne gorušice. Zato ako imate ovu neprijatnost dva ili više puta nedeljno možda imate gastroezofagealni refluks (GER) i trebalo bi da posetite lekara.

Bez lečenja, hronični gastroezofagealni refluks može da prouzrokuje upale i čireve. On takođe može da dovede do promena u ćelijama koje oblažu jednjak. Takvo stanje poznato je kao Baretov jednjak i može da dovode do većeg rizika za nastanak raka jednjaka.

Gorušicu možete da sprečite ukoliko promenite nekoliko stvari u svojoj dnevnoj rutini:

Obroci

Jedite manje obroke. Večerajte najmanje tri sata pre spavanja. Izbegavajte hranu za koju znate da vam izaziva gorušicu. Uglavnom su to masna hrana, citrusno voće, čokolada, luk, paradajz... Jako začinjena hrana takođe nije preporučljiva. Neki napici takođe mogu da izazovu gorušicu. U njih se ubrajaju kafa, čaj, gazirana pića, alkohol, sok od paradajza i đus.

Vežbe

Pojedine vrste vežbi mogu da povećaju pritisak na stomak i tako da izazovu osećaj gorušice. Trbušnjaci često mogu da stvore problem, jer potiskuju želudačnu kiselinu nazad u jednjak.

Spavanje

Ukoliko vas gorušica muči noću, spavajte na debljem jastuku ili izdignite deo kreveta tako da vam glava ne bude u razvni sa nogama nego malo iznad. Tako uz pomoć gravitacije sprečavate da se želudačna kiselina vrati u jednjak. Neki doktori preporučuju i spavanje na levoj strani tela.

Odeća

Jedan od uzroka gorušice može i da bude neudobna odeća koja steže. Nosite komforniju odeću koja vam ne pritiska stomak. Ali, ukoliko vas duže vreme muči gorušica najbolje je da najpre odete kod doktora. On može da vam preporuči i neku terapiju koja bi pomogla u rešavanju problema.