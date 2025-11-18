Crna Gora

USTAŠE SKANDIRAJU, CRNOGORCI BEDNO ĆUTE: "Ubij Srbina" odjekivalo Podgoricom! (VIDEO)

В.Н.

18. 11. 2025. u 07:32

NAVIJAČI Hrvatske sinoć su na utakmici Hrvatske i Crna Gore u Podgorici ponovo divljali i gromoglasno uzvikivali "ubij Srbina!", dok je druga strana bedno ćutala!

УСТАШЕ СКАНДИРАЈУ, ЦРНОГОРЦИ БЕДНО ЋУТЕ: Убиј Србина одјекивало Подгорицом! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Naime, hrvatski navijači skandirali su "ubij Srbina" sinoć u Podgorici, baš kao i u Zagrebu, kada je Jakov Milatović mirno stajao i pravio se lud.

Sada, nakon sinoćnjeg skandala u njihovoj zemlji ćute i crnogorska policija, mediji, država...

Pogledajte kako je izgledao ovaj sraman prizor:

Podsetimo, na prethodnoj utakmici koju su dve selekcije odigrale na Maksimiru, crnogorski navijači su raširili transparent na kojem je pisalo: “Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče”!

Hrvatski navijači sinoć su divljali i slavili ustaštvo i u pabovima širom Podgoroice. Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE.

