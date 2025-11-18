USTAŠE SKANDIRAJU, CRNOGORCI BEDNO ĆUTE: "Ubij Srbina" odjekivalo Podgoricom! (VIDEO)

NAVIJAČI Hrvatske sinoć su na utakmici Hrvatske i Crna Gore u Podgorici ponovo divljali i gromoglasno uzvikivali "ubij Srbina!", dok je druga strana bedno ćutala!

Naime, hrvatski navijači skandirali su "ubij Srbina" sinoć u Podgorici, baš kao i u Zagrebu, kada je Jakov Milatović mirno stajao i pravio se lud.

Sada, nakon sinoćnjeg skandala u njihovoj zemlji ćute i crnogorska policija, mediji, država...

Pogledajte kako je izgledao ovaj sraman prizor:

Podsetimo, na prethodnoj utakmici koju su dve selekcije odigrale na Maksimiru, crnogorski navijači su raširili transparent na kojem je pisalo: “Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče”!

