USTAŠE SKANDIRAJU, CRNOGORCI BEDNO ĆUTE: "Ubij Srbina" odjekivalo Podgoricom! (VIDEO)
NAVIJAČI Hrvatske sinoć su na utakmici Hrvatske i Crna Gore u Podgorici ponovo divljali i gromoglasno uzvikivali "ubij Srbina!", dok je druga strana bedno ćutala!
Naime, hrvatski navijači skandirali su "ubij Srbina" sinoć u Podgorici, baš kao i u Zagrebu, kada je Jakov Milatović mirno stajao i pravio se lud.
Sada, nakon sinoćnjeg skandala u njihovoj zemlji ćute i crnogorska policija, mediji, država...
Pogledajte kako je izgledao ovaj sraman prizor:
Podsetimo, na prethodnoj utakmici koju su dve selekcije odigrale na Maksimiru, crnogorski navijači su raširili transparent na kojem je pisalo: “Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče”!
Hrvatski navijači sinoć su divljali i slavili ustaštvo i u pabovima širom Podgoroice. Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE.
