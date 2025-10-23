"MANDAT" NI ZA ŽIVOT: Karavan Milana Kneževića i Dragana Koprivice u Nikšiću

DAN nakon što je Nikšić poneo laskavu titulu Evropske prestonice kulture za 2030. godinu, karavan prijateljstva profesora dr Dragana Koprivice i Milana Kneževića, političara, pesnika i romanopisca, bio je prva družina koja je na daskama teatra osetila vetrove kulture koji duvaju iznad drevnog Onogošta.

V.K.

U dobroj atmosferi, uz pesme, smeh, kazivanjima poezije, aforizama uz evociranje legendi grada iz sveta kulture, umetnosti, sporta promovisana je Kneževićeva zbirka "Ne dam mandat" koja je za kratko vreme postala hit ne samo u Crnoj Gori nego i van njenih granica.

Za sjajno veče zaslužni su pesnici Ana Đurović, Rada i Tijana Draganić, Darko Bulić, Anđelina Jokić, Violeta Golubović, Radislav Gardašević i kolumnisktinja Nataša Miljanić.

Narod ga stvarno voli DA je lider DNP omiljen, uverava profesor Dragan Koprivica: - Zaista kada govori, govori iz naroda i narod ga voli i poštuje. Ja mu kažem - koliko god si dobar političar još si veći pesnik. I tu se sad vodi utakmica, je li jedno ili drugo. Do sad je objavio osam knjiga, među njima i roman Obala nesanice u kojoj je opisao zbivanja navodno u nekoj afričkoj državici, a neki kažu da je samo preslikao Crnu Goru i mafiju od vrha do dna. Imao je hrabrosti da napiše tu knjigu.

- Ova pesma, po kojoj je zbirka ponela ime je zapravo autokritika i posvećena je svim predsednicima političkih partija, odbornicima, poslanicima koji su odbili da vrate mandat. Pročitaću nekoliko pesama malo zbunjen, jer do sada smo profesor Koprivica i ja uglavnom nastupali u zatvoru uz policijsko obezbeđenje i dnevnu svetlost tako da ne zamerite ako bude kakvih grešaka ili nekih digresija - rekao je Milan Knežević. - Ovo je i moj grad. Meni je majka iz Nikšića, studirao sam u Nikšiću i zato ga doživljavam svojim. Mnogo sam srećan što je dobio tako veliko evropsko priznanje.