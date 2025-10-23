Crna Gora

"MANDAT" NI ZA ŽIVOT: Karavan Milana Kneževića i Dragana Koprivice u Nikšiću

Veliša KADIĆ

23. 10. 2025. u 16:35

DAN nakon što je Nikšić poneo laskavu titulu Evropske prestonice kulture za 2030. godinu, karavan prijateljstva profesora dr Dragana Koprivice i Milana Kneževića, političara, pesnika i romanopisca, bio je prva družina koja je na daskama teatra osetila vetrove kulture koji duvaju iznad drevnog Onogošta.

МАНДАТ НИ ЗА ЖИВОТ: Караван Милана Кнежевића и Драгана Копривице у Никшићу

V.K.

U dobroj atmosferi, uz pesme, smeh, kazivanjima poezije, aforizama uz evociranje legendi grada iz sveta kulture, umetnosti, sporta promovisana je Kneževićeva zbirka "Ne dam mandat" koja je za kratko vreme postala hit ne samo u Crnoj Gori nego i van njenih granica.

Za sjajno veče zaslužni su pesnici Ana Đurović, Rada i Tijana Draganić, Darko Bulić, Anđelina Jokić, Violeta Golubović, Radislav Gardašević i kolumnisktinja Nataša Miljanić.

Narod ga stvarno voli

DA je lider DNP omiljen, uverava profesor Dragan Koprivica:

- Zaista kada govori, govori iz naroda i narod ga voli i poštuje. Ja mu kažem - koliko god si dobar političar još si veći pesnik. I tu se sad vodi utakmica, je li jedno ili drugo. Do sad je objavio osam knjiga, među njima i roman Obala nesanice u kojoj je opisao zbivanja navodno u nekoj afričkoj državici, a neki kažu da je samo preslikao Crnu Goru i mafiju od vrha do dna. Imao je hrabrosti da napiše tu knjigu.

- Ova pesma, po kojoj je zbirka ponela ime je zapravo autokritika i posvećena je svim predsednicima političkih partija, odbornicima, poslanicima koji su odbili da vrate mandat. Pročitaću nekoliko pesama malo zbunjen, jer do sada smo profesor Koprivica i ja uglavnom nastupali u zatvoru uz policijsko obezbeđenje i dnevnu svetlost tako da ne zamerite ako bude kakvih grešaka ili nekih digresija - rekao je Milan Knežević. - Ovo je i moj grad. Meni je majka iz Nikšića, studirao sam u Nikšiću i zato ga doživljavam svojim. Mnogo sam srećan što je dobio tako veliko evropsko priznanje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LJUBIŠA JE ZASLUŽIO PRAVDU: Četiri godine od ubistva radnika obezbeđenja pošte u Nikšiću obeležila oslobađajuća presuda
Crna Gora

0 3

LJUBIŠA JE ZASLUŽIO PRAVDU: Četiri godine od ubistva radnika obezbeđenja pošte u Nikšiću obeležila oslobađajuća presuda

IAKO su od ubistva Ljubiše Mrdaka, radnika obezbeđenja Pošte u Nikšiću, koji je izgubio život 20. oktobra 2021, pokušavajući da zaustavi naoružane maskirane pljačkaše da otmu novac koji je bio namenjen penzionerima u tom gradu - oko 400.000 evra - protekle četiri godine, ruka pravde nije stigla ubice. Jedino je, zbog svoje žrtve, Ljubiša posthumno nagrađen priznanjem "Novosti", za najplemenitiji podvig godine.

20. 10. 2025. u 20:00V.K.

JAKOVA NIKO NE ČUJE: Razdor između predsednika Crne Gore Milatovića i parlamentarne većine sve dublji
Crna Gora

0 0

JAKOVA NIKO NE ČUJE: Razdor između predsednika Crne Gore Milatovića i parlamentarne većine sve dublji

JAZ između predsednika Crne Gore Jakova Milatovića i vladajuće većine sve je dublji. To pokazuju i poslednji događaji u Skupštini Crne Gore, ali i van nje. On je optužio aktuelnu vlast da su Rezolucija o Jasenovcu, ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i neizbor sudija Ustavnog suda tri problematične stvari parlamentarne većine koje su učinjene nauštrb evropskih integracija.

20. 10. 2025. u 05:00V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!