JURIMO PETI U NIZU: Juče je opet prošao naš tiket "sigurica", evo i današnjih predloga
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji tiket sigurica, koji možete da vidite na linku OVDE, bio je dobitan uz napomenu da je jedna utakmica odložena za utorak (Šeningen - Mepen), a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
14.00 CSKA 1948 Sofia - Dobrudža 1 (1,22)
19.00 Beitar Jerusalem - Hapoel Jerusalem 1 (1,45)
Ukupna kvota: 2,29
