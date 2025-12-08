Tip fudbal

JURIMO PETI U NIZU: Juče je opet prošao naš tiket "sigurica", evo i današnjih predloga

В.М.

08. 12. 2025. u 08:49 >> 08:49

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Jučerašnji tiket sigurica, koji možete da vidite na linku OVDE, bio je dobitan uz napomenu da je jedna utakmica odložena za utorak (Šeningen - Mepen), a evo i današnjih predloga: 

Ponedeljak

14.00 CSKA 1948 Sofia - Dobrudža 1 (1,22)

16.30 Ludogorec Razgrad - Slavia Sofija 1 (1,30)
19.00 Beitar Jerusalem - Hapoel Jerusalem 1 (1,45)

Ukupna kvota: 2,29

