Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

08. 12. 2025. u 08:43

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Profimedia

Ponedeljak

18.00 Hapoel Kfar Shalem - Hapoel Acre (2,07)

20.30 Brakli - Barton 2 (1,90)
21.00 D. Tolim - Fortaleza (1,76)

Ukupna kvota: 6,92

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KARLEUŠA OTKRILA CECI ISTINU O SNAJI: Nije ostala ravnodušna na reči o Veljku i Bogdani

KARLEUŠA OTKRILA CECI ISTINU O SNAJI: Nije ostala ravnodušna na reči o Veljku i Bogdani