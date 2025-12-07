PRVI REZULTATI ISTRAGE: Mladen Mijatović otkrio nove detalje o pucnjavi u restoranu na Novom Beogradu

NENAD Krstić (30) koji slovi za navodnog vođu navijača Partizana, teško je ranjen u pucnjavi u jednom poznatom restoranu na Novom Beogradu.

Foto: Novosti

Novinar TV Pink Mladen MIjatović otkrio je detalje pucnjave.

- Nepoznati napadač ispalio je veći broj metaka u žrtvu nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu. Sumnja se da je u napadu imao saučesnika, a žrtva je u kritičnom stanju prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije. U nju je najmanje ispaljeno osam metaka, u stomak i ekstremitete, a policija je nakon pucnjave blokirala kraj i proglasila akciju "Vihor 3" - rekao je Mijatović.

Kaže da je policija zaustavljala sve sumnjive automobile i ljude u cilju pronalaska i hapšenja osumnjičenog.

- Na licu mesta obavljen je uviđaj, i trenutno se radi na identifikaciji i hapšenju napadača. Utvrđuje se i motiv ove pucnjave, a ono što pokazuju prvi rezultati istrage, napad nema veze sa navijanjem i sportom, već sa kriminalom. Još jedan pravac istrage je otvoren jer je upucani muškarac sedeo Nenadom Alajbegovićem Alibegom koji je desetak puta bio na meti egzekutora, ali je svaki put izbegao smrt. Treba da se utvrdi da li je on sinoć bio meta - zaključio je Mijatović.