STIŽE "ZVER SA ISTOKA"! Dramatična najava našeg čuvenog meteorologa

METEOROLOG Ivan Ristić najavljuje narednih dana zahlađenje, kišu i sneg, čak i u nižim predelima.

- Kako ulazimo u drugu nedelju decembra, moramo da pogledamo dugoročne vremenske prognoze, a jedan od pojedinačnih scenarija pokazuje značajnu promenu vremena. Uz oblast visokog pritiska dalje na severu i ciklonalni sistem na jugu, stvara se snažan negativan pritisni gradijent koji omogućava hladan istočni tok vazduha preko Evrope - objašnjava meteorolog Ivan Ristić i dodaje:

- To otvara kapije hladnom polarnom vazduhu, oslobađajući ga prema severnim i centralnim delovima kontinenta, upravo onako kako bi se očekivalo nakon stratosferskog zagrevanja. Ovo se obično naziva "zver sa istoka". Pažljivo ćemo pratiti potencijalni razvoj ovog scenarija, objavio je Ivan Ristić na svom Fejsbuku.

Prognoza za danas

RHMZ je objavio da će danas na snazi biti žuti meteoalarm u nekoliko delova Srbije.

Danas će u Srbiji biti oblačno i hladnije nego juče, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana magla, a povremeno i slab sneg.

Vetar slab, promenljiv, u košavskom području još ujutro i pre podne umeren istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 7 do 10 °S.

Vreme u Beogradu

U Beogradu oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom. Vetar ujutro i pre podne umeren jugoistočni, posle podne u slabljenju. Temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 °S.

Meteoalarm za 7. decembar

RHMZ je objavio i da će danas na snazi biti žuti meteoalarm u nekoliko delova Srbije. Ovaj meteoalarm upozorava na maglu u zapadnoj, jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Ova boja meteoalarma označava potencijalno opasno vreme. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Vreme narednih dana

Početkom sledeće sedmice razvedravanje u planinskim predelima, gde se smanjena vidljivost zadržava sve do ponedeljka posle podne i uveče. Istovremeno, magla i niska oblačnost postaće češća pojava po kotlinama i nizijama (naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima), ali uz sunčane periode tokom dana.

Prognoza za decembar

Republički hidrometeorološki zavod najavio je blaži i prosečno vlažan decembar. Srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1.0ºS do 2.0ºS u odnosu na višegodišnji prosek.

Srednja minimalna temperatura biće iznad višegodišnjeg proseka, u proseku biti viša za 1 do 2 stepena

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2 stepena

Srednja maksimalna temperatura biće za 1 do 2 stepena viša u odnosu na višegodišnji prosek

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 8.2 stepeni

Mesečna suma padavina zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim

U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 49 mm

Prognoza za zimu 2025/2026

Srednja sezonska temperatura vazduha iznad proseka, sa odstupanjem oko +1 stepen

Vrednosti srednje sezonske temperature vazduha od 1 do 4 u nižim predelima, a u planinskim predelima od 0ºS do -3 stepeni

Broj mraznih dana od 30 do 55, a na planinama od 60 do 75 dana

Stiže "zver sa istoka"

Prema prognozi Ivana Ristića, nakon 20. decembra, hladni vazduh iz Sibira proći će kroz "bečka vrata". Ovu pojavu meteorolozi su nazvali "zver sa istoka", a do nas će stići u trećoj dekadi meseca.

"Ulazak u najhladniji deo meseca usloviće prodor hladnog vazduha iz Rusije, Sibira, čak i sa Arktika, koji će stići do Nemačke, Češke i Austrije, proći će kroz "bečka vrata" i doći do nas donoseći osetniji pad temperature i ledene dane. Evropski meteorolozi su ovu pojavu nazvali “Beast from the East” ili “zver sa istoka”. Jače zahlađenje i uslovi za "zver sa istoka" stižu u trećoj dekadi decembra kada se očekuje jači prodor hladnog vazduha iz severoistoka ili severa Evrope", naveo je Ristić.

Kišu će zameniti sneg i doći će do osetnijeg pada temperature.

"Velike su šanse za ledene dane. Oko 25. decembra temperatura će biti od -2 do 3 stepena, dok će jutarnja biti između -7 i -2 stepena. Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predelima i velike su šanse da se Srbija zabeli za Novu godinu uz pahulje širom zemlje", istakao je Ivan Ristić za MONDO.

Podsetio je da smo i početkom početkom novembra imali zakasnelo miholjsko leto i toplije vreme, a sada ovaj mesec završavamo zimom.

"Tada smo iz proleća prešli u jesen pa u zimu, a u decembru ćemo iz jeseni završiti u skladu sa kalendarom, sa pravom zimom!", zaključuje Ristić.