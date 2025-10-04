DVA LETNJA MESECA SA 70 INSPEKTORA: Preko 6.000 nepravilnosti na primorju

KOORDINACIONO telo za inspekcijske nadzore tokom jula i avgusta obavilo je 9.652 kontrole i utvrdilo 6.252 nepravilnosti, navedeno je u informaciju koju je usvojila Vlada Crne Gore.

Foto: RT HN

Od 30. juna do 1. septembra, u šest primorskih opština radilo je više od 70 inspektora, u skladu sa Akcionim planom letnje turističke sezone. U nadzorima su učestvovale turistička, radna, zdravstveno-sanitarna, tržišna, inspekcija za bezbjednost hrane, ribarstvo i pomorsku sigurnost.

Inspektori su preventivno delovali u 1.053 slučaja, doneli 1.223 rešenja i izrekli 8.761 prekršajni nalog u vrednosti od preko 4,1 milion evra. Podneseno je 29 krivičnih prijava.

Rad na crno, nepravilna fiskalizacija i higijenski propusti najčešće su uočene nepravilnosti, pa je preporučeno jačanje preventivnih mera.