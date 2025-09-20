POKUŠAJ UBISTVA U PODGORICI: Policija uhapsila napadača - muškarac izboden u grudi

PODGORIČKA policija uhapsila je B.L. (31) zbog sumnje da je pokušao da ubije L.Ć. (31), saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Foto: B. D.

Kako nezvanično saznaje Portal Pobjeda, uhapšen je Branko Lučić.

Kako se navodi u saopštenju, dežurna služba Odeljenja bezbednosti Podgorica obaveštena je jutros, oko 4:30 časova, od strane građana, da je u Bulevaru Stanka Radonjića došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Muškarac izboden u grudi

- Dolaskom policijske patrole na lice mesta zatečena su dva lica: B.L. (32) i L.Ć. (31), koji je imao povredu u vidu ubodne rane. Licu L.Ć. je, nakon medicinskog zbrinjavanja u Kliničkom centru Crne Gore, izveštajem lekara konstatovana telesna povreda – ubodna rana u predelu grudnog koša - navodi se u saopštenju.

Iz policije su dodali da su na licu mesta službenici pronašli i izuzeli nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog dela.

- Nakon sprovedenih hitnih policijsko-tužilačkih mera i radnji i prikupljenih obaveštenja od više lica, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, B.L. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju - ističe se u saopštenju.

Iz UP su rekli da je B.L., kako se sumnja, jutros došao do stana u kojem boravi L.Ć, gde je došlo do kraće verbalne rasprave, nakon čega je B.L. više puta pokušao da oštećenog ubode nožem i tom prilikom mu zadao ubodnu ranu u predelu grudnog koša.

- On će danas, u zakonskom roku, biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, na dalju nadležnost - zaključuje se u saopštenju UP.