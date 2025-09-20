POKUŠAJ UBISTVA U PODGORICI: Policija uhapsila napadača - muškarac izboden u grudi
PODGORIČKA policija uhapsila je B.L. (31) zbog sumnje da je pokušao da ubije L.Ć. (31), saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).
Kako nezvanično saznaje Portal Pobjeda, uhapšen je Branko Lučić.
Kako se navodi u saopštenju, dežurna služba Odeljenja bezbednosti Podgorica obaveštena je jutros, oko 4:30 časova, od strane građana, da je u Bulevaru Stanka Radonjića došlo do narušavanja javnog reda i mira.
Muškarac izboden u grudi
- Dolaskom policijske patrole na lice mesta zatečena su dva lica: B.L. (32) i L.Ć. (31), koji je imao povredu u vidu ubodne rane. Licu L.Ć. je, nakon medicinskog zbrinjavanja u Kliničkom centru Crne Gore, izveštajem lekara konstatovana telesna povreda – ubodna rana u predelu grudnog koša - navodi se u saopštenju.
Iz policije su dodali da su na licu mesta službenici pronašli i izuzeli nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog dela.
- Nakon sprovedenih hitnih policijsko-tužilačkih mera i radnji i prikupljenih obaveštenja od više lica, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, B.L. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju - ističe se u saopštenju.
Iz UP su rekli da je B.L., kako se sumnja, jutros došao do stana u kojem boravi L.Ć, gde je došlo do kraće verbalne rasprave, nakon čega je B.L. više puta pokušao da oštećenog ubode nožem i tom prilikom mu zadao ubodnu ranu u predelu grudnog koša.
- On će danas, u zakonskom roku, biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, na dalju nadležnost - zaključuje se u saopštenju UP.
