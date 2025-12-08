3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
19.00 Vejle - Brondbi UG 3+ (1,67)
21.00 Vulverhampton - Mančester J. UG 3+ (1,66)
Ukupna kvota: 6,23
