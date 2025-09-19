Crna Gora

MILO ĐUKANOVIĆ PRED SUDOM ZBOG KORUPCIJE: "Osećam se grozno"

Новости онлине

19. 09. 2025. u 20:28

NEKADAŠNjI predsednik Crne Gore našao se danas pred sudom u postupku vezanom za navodnu korupciju, ali ne kao tuženi, već kao strana koja je podnela tužbu. Đukanović traži 5.000 evra odštete, jer tvrdi da mu je povređena ličnost, a evo i zašto

Milo Đukanović, Foto predsjednik.me

U Osnovnom sudu u Podgorici održano je ročište zakazano po tužbi nekadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića protiv Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Đukanović, koga pred sudom brani sestra, advokat Ana Đukanović, rekao je da pokušavaju da ga predstave kao čoveka koji nije dostojan funkcija koje je obavljao u državi.

Podsetimo, ASK je Đukanovića proglasio krivim zbog kršenja Zakona o sprečavanju korupcije jer 2019. godine nije prijavio 16.741 evro na revolving kartici Atlas banke.

Kako tvrdi Đukanović, zakon nije prekršio a na ime povrede ličnosti traži naknadu od 5.000 evra, dok njegova odbrana tvrdi da je ASK iznošenjem podataka o njegovim računima prekršila obavezu čuvanja tajne.

- Pokušana je da mi se nanese šteta, moje postupanje je doživljeno kao nezakonito zato što 2019. nijesam prijavio uvećanje prihoda. Moja interpretacija je da nije bilo nikakvog uvećanja, nijedan cent nije legao na moju kreditnu karticu, moj sin Blažo Đukanović je uplatio moj navodni dug od 16.740 eura na račun Atlas banke u stečaju. Nema nikakvog prihoda na mom računu i nikakve obaveze da to prijavljujem - tvrdi Đukanović pred sudom, a prenose Vijesti.

Kaže da je ASK pokazao neprofesionalnost.

- Agencija je suprotno zakonu prekršila obavezu čuvanja tajne. Uvjeren sam da Agencija sve ovo radi namjerno, sebi daje za pravo da iznosi podatke o korišćenju moje kartice 2007, 2009, 2010. Dolazimo u paradoksalnu situaciju – predstavljaju mene kao nekoga ko krši zakon, a zapravo su oni ti - rekao je on.

Na pitanje sudije na koji način je povređena njegova čast donošenjem te odluke, Đukanović je kazao:

- Osećam se vrlo loše zbog toga, onoliko loše koliko se može osjećati čovjek koji drži do časti – a sve to zbog uvjerenja da ASK služi mojoj političkoj konkurenciji".

Foto Arhiva Novosti

Kazao je da se sve to odrazilo veoma teško na njega i njegovu porodicu.

- Ako neko 30 godina zavređuje povjerenje društva da obavlja najviše funkcije, a onda se nađe neko ko ovako krši zakone, čini usluge jednoj političkoj partiji kako bi ostao direktor Agencije, logično je da se osjećam grozno. Ja sam izgradio integritet i mogu da funkcionišem, ali takvi ataci na ličnost naravno da utiču na tu ličnost i da je oštećuju. Nije prvi put da se Agencija ovako odnosi prema meni, podnio sam više krivičnih prijava protiv čelnika ASK-a, jer je i ranije nezakonito postupala kada sam ja u pitanju - kazao je Đukanović.

Podsetimo, Đukanović je 2023. godine izgubio na predsedničkim izborima u drugom krugu glasanja od Jakova Milatovića. Nedugo potom napustio je i čelo Demokratske partije socijalista, samo formalno, jer je nakon toga izabran za počasnog predsednika stranke.

Đukanovića već duže vreme nema u javnosti, jer više ne obavlja nijednu državnu funkciju, nakon 30 godina vlasti. Ipak, povremeno se oglasi u intervjuima pojedinim crnogorskim i regionalnim medijima, mahom da bi govorio protiv Srbije i Rusije. I dalje je gost međunarodnih konferencija koje organizuju prozapadne fondacije i drugi delovi NVO sektora.

(rt.rs)

