Crna Gora

OPŠTINE TRAŽE UPRAVLJANJE LUKAMA OD LOKALNOG ZNAČAJA: Decentralizacija prilika za zajedničko delovanje

Vitka Vujnović

12. 09. 2025. u 13:51

Nacrt zakona o lukama bio je povod za organizaciju okruglog stola na kome je iskristalisan jedinstven stav Zajednice opština Crne Gore da upravljanje lukama od lokalnog značaja mora biti u nadležnosti opština, rekla je Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne poslove i životnu sredinu Zajednice.

ОПШТИНЕ ТРАЖЕ УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА: Децентрализација прилика за заједничко деловање

Foto: RTHN

Živković je podsetila da je šest primorskih opština krajem 2024.  pokrenulo inicijativu za izmene i dopune zakona o morskom dobru,  o planiranju prostora i izgradnji objekata i zakona o lukama.Cilj je bila decentralizacija i prenos ovlašćenja za upravljanje  na lokalne samouprave. Ovakvo rešenje već je praksa u Hrvatskoj, Albaniji i Italiji. Predloženo je i da se poslovi upravljanja lukama povere opštinskim organima, a ostvareni prihodi slivaju u budžete jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se luke nalaze. Tako bi se sredstva  vraćala tamo gde su ostvarena i ulaganja bi bila usmerena na ono što je građanima i privredi najpotrebnije, prvenstveno razvoj infrastrukture, očuvanje prostora i podizanje kvaliteta života. Živković je podsetila da su i principi Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koju je ratifikovala i Crna Gora, jasno definisali da javne poslove treba da obavljaju organi vlasti koji su najbliži građanima, uz puno uvažavanje  kriterijuma efikasnosti i ekonomičnosti.  Isto pravo dodatno garantuje i Ustav Crne Gore. Na osnovu ovoga i  Memoranduma o saradnji potpisanog između Vlade Crne Gore i svih jedinica lokalne samouprave u decembru 2024.  u Zajednici opština smatraju da je vreme da se pokrene proces stvarne decentralizacije. Podsećaju da je do 1992. godine tako  i bilo a  kasnijom centralizacijom formirano je javno preduzeće „Morsko dobro“, koje do danas nije usklađeno sa  obavezama o reorganizaciji u privredno društvo. Time se dovodi u pitanje pravna valjanost brojnih odluka i propušta prilika da se sredstva ostvarena korišćenjem morske obale i luka na pravičan način vraćaju lokalnim zajednicama.

Samo u poslednje tri godine tek četvrtina prihoda od upravljanja morskom obalom vraćena je u infrastrukturne projekte opština južnog regiona, iako se najveći deo tih prihoda  tu ostvaruje. Takva praksa ne doprinosi ravnomernom razvoju, produbljuje razlike među opštinama i smanjuje mogućnost da lokalne zajednice planiraju i uređuju prostor prema potrebama građana i privrede.

U Zajednici opština  veruju, saopšteno je, da će Skupština i Vlada Crne Gore uvažiti ove argumente i prepoznati da decentralizacija nije pretnja, već šansa da opštine i država zajedno rade za dobrobit građana i pravičan razvoj celog primorja.

