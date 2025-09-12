OPŠTINE TRAŽE UPRAVLJANJE LUKAMA OD LOKALNOG ZNAČAJA: Decentralizacija prilika za zajedničko delovanje

Nacrt zakona o lukama bio je povod za organizaciju okruglog stola na kome je iskristalisan jedinstven stav Zajednice opština Crne Gore da upravljanje lukama od lokalnog značaja mora biti u nadležnosti opština, rekla je Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne poslove i životnu sredinu Zajednice.

Foto: RTHN

Živković je podsetila da je šest primorskih opština krajem 2024. pokrenulo inicijativu za izmene i dopune zakona o morskom dobru, o planiranju prostora i izgradnji objekata i zakona o lukama.Cilj je bila decentralizacija i prenos ovlašćenja za upravljanje na lokalne samouprave. Ovakvo rešenje već je praksa u Hrvatskoj, Albaniji i Italiji. Predloženo je i da se poslovi upravljanja lukama povere opštinskim organima, a ostvareni prihodi slivaju u budžete jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se luke nalaze. Tako bi se sredstva vraćala tamo gde su ostvarena i ulaganja bi bila usmerena na ono što je građanima i privredi najpotrebnije, prvenstveno razvoj infrastrukture, očuvanje prostora i podizanje kvaliteta života. Živković je podsetila da su i principi Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koju je ratifikovala i Crna Gora, jasno definisali da javne poslove treba da obavljaju organi vlasti koji su najbliži građanima, uz puno uvažavanje kriterijuma efikasnosti i ekonomičnosti. Isto pravo dodatno garantuje i Ustav Crne Gore. Na osnovu ovoga i Memoranduma o saradnji potpisanog između Vlade Crne Gore i svih jedinica lokalne samouprave u decembru 2024. u Zajednici opština smatraju da je vreme da se pokrene proces stvarne decentralizacije. Podsećaju da je do 1992. godine tako i bilo a kasnijom centralizacijom formirano je javno preduzeće „Morsko dobro“, koje do danas nije usklađeno sa obavezama o reorganizaciji u privredno društvo. Time se dovodi u pitanje pravna valjanost brojnih odluka i propušta prilika da se sredstva ostvarena korišćenjem morske obale i luka na pravičan način vraćaju lokalnim zajednicama.

Samo u poslednje tri godine tek četvrtina prihoda od upravljanja morskom obalom vraćena je u infrastrukturne projekte opština južnog regiona, iako se najveći deo tih prihoda tu ostvaruje. Takva praksa ne doprinosi ravnomernom razvoju, produbljuje razlike među opštinama i smanjuje mogućnost da lokalne zajednice planiraju i uređuju prostor prema potrebama građana i privrede.

U Zajednici opština veruju, saopšteno je, da će Skupština i Vlada Crne Gore uvažiti ove argumente i prepoznati da decentralizacija nije pretnja, već šansa da opštine i država zajedno rade za dobrobit građana i pravičan razvoj celog primorja.