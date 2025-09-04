APEL NVO „BIJELI ŠTAP“: Iz zakona u CG o veštačenju invaliditeta izuzeti osobe sa urođenim invaliditetom

I mesec nakon što im je upućen prvi apel iz NVO „Bijeli štap“da iz nacrta zakona o jedinstvenom veštačenju invaliditeta, izuzmu od obaveze ponovnog veštačenja osobe sa urođenim invaliditetom, odgovora nadležnih nema.

Nacrt ovog zakona usvojila je Vlada Crne Gore a trenutno je u skupštinskoj proceduri. Iz nevladine organizacije saopštavaju da su njihova prava trajna i nepovrediva, i traže da se konačni tekst zakona prilagodi tako da bude u skladu sa međunarodnim normama i da zaštiti njihovo dostojanstvo. U saopštenju navode da odredbe o ponovnom veštačenju invaliditeta „dodatno ugrožavaju dostojanstvo osoba sa urođenim invaliditetom i krše naša osnovna prava, što nije u skladu sa međunarodnim standardima i Konvencijom UN-a. Ponovno veštačenje za osobe sa urođenim invaliditetom je suštinski nepotrebno jer je naše stanje trajno i potvrđeno od rođenja. Ova obaveza izaziva dodatni stres, narušava naše dostojanstvo, stvara nepotrebnu administrativnu komplikaciju, urušava kvalitet naših života i može dovesti do gubitka prava, bez obzira na to što se naše medicinsko stanje nije promenilo“.

S obzirom na to da nisu dobili nikakav odgovor uputili su saopštenje medijima, a zahtevaju hitnu reakciju nadležnih institucija i poslanika.

- U suprotnom, bićemo prinuđeni da zaštitimo svoja prava i kroz druge mehanizme, što šalje lošu poruku i prema Evropskoj uniji, navedeno je u saopštenju koje je potpisala izvršna direktorica NVO „Beli štap“ – Nikšić Slavica Samardžić.