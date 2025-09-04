Crna Gora

APEL NVO „BIJELI ŠTAP“: Iz zakona u CG o veštačenju invaliditeta izuzeti osobe sa urođenim invaliditetom

Vitka Vujnović

04. 09. 2025. u 10:10

I mesec nakon što im je upućen prvi apel iz NVO „Bijeli štap“da iz nacrta zakona o jedinstvenom veštačenju invaliditeta, izuzmu od obaveze ponovnog veštačenja osobe sa urođenim invaliditetom, odgovora nadležnih nema.

АПЕЛ НВО „БИЈЕЛИ ШТАП“: Из закона у ЦГ о вештачењу инвалидитета изузети особе са урођеним инвалидитетом

Foto: Savez slijepih CG

Nacrt ovog zakona usvojila je Vlada Crne Gore a trenutno je u skupštinskoj proceduri. Iz nevladine organizacije saopštavaju da su njihova prava   trajna i nepovrediva,  i traže  da se konačni tekst zakona prilagodi  tako da bude u skladu sa međunarodnim normama i da zaštiti njihovo dostojanstvo.  U saopštenju navode  da odredbe o ponovnom veštačenju invaliditeta „dodatno ugrožavaju dostojanstvo osoba sa urođenim invaliditetom i krše naša osnovna prava, što nije u skladu sa međunarodnim standardima i Konvencijom UN-a. Ponovno veštačenje za osobe sa urođenim invaliditetom je suštinski nepotrebno  jer je naše stanje trajno i potvrđeno od rođenja. Ova obaveza izaziva dodatni stres, narušava naše dostojanstvo, stvara nepotrebnu administrativnu komplikaciju, urušava kvalitet naših života i može dovesti do gubitka prava, bez obzira na to što se naše medicinsko stanje nije promenilo“.

S obzirom na to da nisu dobili nikakav odgovor  uputili su saopštenje medijima, a zahtevaju  hitnu reakciju  nadležnih institucija i poslanika.

- U suprotnom, bićemo prinuđeni da zaštitimo svoja prava i kroz druge mehanizme, što šalje lošu poruku i prema Evropskoj uniji, navedeno je u saopštenju  koje je potpisala izvršna direktorica NVO „Beli štap“ – Nikšić Slavica Samardžić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZMAŽENE SU, OČEKIVAO SAM VIŠE OD NJIH: Zdravko Čolić progovorio o ćerkama - Sutra će morati same da žive svoj život i da rade

RAZMAŽENE SU, OČEKIVAO SAM VIŠE OD NjIH: Zdravko Čolić progovorio o ćerkama - "Sutra će morati same da žive svoj život i da rade"