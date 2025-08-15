ŠESTI DAN BORBE SA VATRENOM STIHIJOM U CRNOJ GORI: U ovim mestima je najkritičnije
ŠESTI dan zaredom Crna Gora se suočava sa požarima, a najkritičnije je u Podgorici i okolnim područjima, objavili su jutros lokalni mediji.
Požari su protekle noći zahvatili više lokacija - najteže je bilo u Piperima, Blizni, Gornjoj Radeći, Petrovićima, kao i na Dajbabskoj gori i u Stijeni Piperskoj, prenele su Vijesti.
Vršilac dužnosti komandira podgoričke Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović izjavio je da su vatrogasci uspeli da odbrane kuće i objekte, ali da se požari i dalje šire, posebno prema Radovču.
Kritično je i u Dinoši u Tuzima, kao i u Topolovu kod Danilovgrada, gde vatrogasci i dalje štite vikendice.
- Bila je teška noć, branili smo kuće i uspeli smo u tome. I dalje je kritično u Piperima, Blizni, Dinoši. Danas će tamo biti upućen još veći broj ekipa, a gasiće se iz vazduha. Helikopter iz BiH delovaće na području Tuzi - kazao je Bojanović za Portal RTCG.
U gašenju požara učestvuju i međunarodne snage - juče je angažovano sedam letelica iz Crne Gore, Italije, Mađarske, Srbije i BiH, dok se danas očekuje dolazak helikoptera iz Češke i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Pomoć pružaju Vojska Crne Gore, meštani i lokalna preduzeća.
Tokom prethodnih dana uhapšeno je nekoliko osoba zbog sumnje da su podmetnule požare.
Gašenje otežava jak vetar.
U požarima je do sada izgorelo više kuća i objekata, a evakuacija stanovništva još nije bila neophodna.
Juče je sahranjen vojnik Dejan Božović koji je poginuo u prevrtanju cisterne dok je pomagao u gašenju požara u Kučima.
Njegov kolega Marko Iković je teško povređen, ali je stabilno nakon operacije.
Odgovarajući na pitanje kakvo se stanje očekuje danas, Bojanović kaže da bi trebalo da bude bolje.
(Tanjug)
