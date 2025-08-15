Crna Gora

ŠESTI DAN BORBE SA VATRENOM STIHIJOM U CRNOJ GORI: U ovim mestima je najkritičnije

В. Н.

15. 08. 2025. u 09:43

ŠESTI dan zaredom Crna Gora se suočava sa požarima, a najkritičnije je u Podgorici i okolnim područjima, objavili su jutros lokalni mediji.

Foto: Printskrin/ Instagram/ podgoricki_vremeplov

Požari su protekle noći zahvatili više lokacija - najteže je bilo u Piperima, Blizni, Gornjoj Radeći, Petrovićima, kao i na Dajbabskoj gori i u Stijeni Piperskoj, prenele su Vijesti.

Vršilac dužnosti komandira podgoričke Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović izjavio je da su vatrogasci uspeli da odbrane kuće i objekte, ali da se požari i dalje šire, posebno prema Radovču.

Kritično je i u Dinoši u Tuzima, kao i u Topolovu kod Danilovgrada, gde vatrogasci i dalje štite vikendice.

- Bila je teška noć, branili smo kuće i uspeli smo u tome. I dalje je kritično u Piperima, Blizni, Dinoši. Danas će tamo biti upućen još veći broj ekipa, a gasiće se iz vazduha. Helikopter iz BiH delovaće na području Tuzi - kazao je Bojanović za Portal RTCG. 

U gašenju požara učestvuju i međunarodne snage - juče je angažovano sedam letelica iz Crne Gore, Italije, Mađarske, Srbije i BiH, dok se danas očekuje dolazak helikoptera iz Češke i Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

Pomoć pružaju Vojska Crne Gore, meštani i lokalna preduzeća. 

Tokom prethodnih dana uhapšeno je nekoliko osoba zbog sumnje da su podmetnule požare.

Gašenje otežava jak vetar.

U požarima je do sada izgorelo više kuća i objekata, a evakuacija stanovništva još nije bila neophodna. 

Juče je sahranjen vojnik Dejan Božović koji je poginuo u prevrtanju cisterne dok je pomagao u gašenju požara u Kučima. 

Njegov kolega Marko Iković je teško povređen, ali je stabilno nakon operacije.

Odgovarajući na pitanje kakvo se stanje očekuje danas, Bojanović kaže da bi trebalo da bude bolje.

(Tanjug)

