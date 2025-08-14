DODIKOV PRAVNI TIM NE ODUSTAJE OD BORBE PROTIV PRESUDE I ODUZIMANJA MANDATA: Žalbe će stići do Strazbura

CENTRALNA izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je juče žalbu pravnog tima Milorada Dodika na odluku o prestanku mandata predsedniku Republike Srpske, razmotriće je najkasnije do sutra, a izjašnjenje će poslati Apelacionom odeljenju Suda BiH.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja

U žalbi koju je u ime Dodikovog pravnog tima podneo advokat Goran Bubić osporava se mogućnost retroaktivne primene prestanka mandata, jer je prema odluci CIK predsedniku RS prestao mandat 12. juna, a odluka je doneta 6. avgusta.

Drugi žalbeni argument je činjenica da je stalni član CIK BiH Vanja Bjelica Prutina u parničnom sporu sa predsednikom Dodikom, ali je učestvovala u radu CIK i donošenju odluke o prestanku mandata, čime je narušen princip nepristrasnosti.

Argumenti protiv samozvanca ADVOKAT Petronijević, na dilemu da li bi se pred međunarodnim sudovima moglo postaviti pitanje legitimiteta visokog predstavnika za BiH Kristijana Šmita, odgovara da je u postupcima koji slede to jedna od tačaka dokazivanja kršenja prava Dodika i kao fizičkog lica, i kao predsednika RS: - Jedna od tačaka biće dokazivanje da Šmit nije visoki predstavnik, već samozvanac koji je sam, bez odluke Saveta bezbednosti, bez rezolucije SB UN, došao na to mesto i napravio haos u BiH. Paralelno sa tim ići će i aktivnosti ka međunarodnoj zajednici, ka zemljama koje razumeju o čemu se radi u trenutnom procesu prema Dodiku, kao što su Mađarska, Slovačka i Srbija.

- U ovom slučaju, krivično pravo i odluka CIK služe kao instrumenti političkog pritiska. Niti je etički, niti zakonito na ovakav način poništiti volju većinskog izbornog korpusa koji drži do slobode naroda i građana, nepodaništva nekom strancu i pratećim centrima moći u svrhu postizanja političkih ciljeva koji nemaju uporište u pravnom poretku BiH, posmatranog u celini - pojasnio je Bubić.

Advokat Goran Petronijević izjavio je da su procesi pred Žalbenim većem Suda BiH u vezi sa odlukom CIK o ukidanju mandata Dodiku i postupak pred Ustavnim sudom nepohodni uslovi kako bi tim odbrane pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu ispravio, kako kaže, "brljotinu" napravljenu u BiH.

Sud BiH doneo je rešenje po kojem se izrečena kazna zatvora predsedniku RS preinačava u novčanu. Apelaciono veće Suda BiH potvrdilo je početkom avgusta prvostepenu presudu kojom je predsednik Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja, zbog nepoštovanja odluka međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita, kojeg Banjaluka ne priznaje.

V. N.