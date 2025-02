U ROŽAJAMA PONOVO HAPŠENJE ZBOG NAPADA NA SLUŽBENA LICA: U službenim prostorijama nasrnuo na policajca

SLUŽBENICI Regionalnog centra bezbednosti ''Sever'', Odeljenja bezbednosti Rožaje procesuirali su A.M. (23) iz toga grada osumnjičeog za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, odnosno na policijskog službenika.

Foto: M. Sekulović

Naime, on je došao u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Rožaje i negodovao zbog toga što mu je izdat prekršajni nalog za nepropisno parkiranje.

- Tom prilikom on je uputio reči uvredljive sadržine licu koje obavlja pripravnički staž u ovom Odjeljenju pri tome se ponašajući drsko. Policijski službenik koji se nalazio u neposrednoj blizini je upozorio A.M. na ponašanje, međutim, on je nastavio da upućuje reči uvredljive i prijeteće sadržine prema ovom policijskom službeniku nakon čega se uputio van službenih prostorija. Policijski službenik je izdao naređenje A.M. da se zaustavi i vrati kako bi prema njemu bile preduzete službene radnje zbog počinjenih prekršaja, međutim, A.M. je uhvatio policijskog službenika rukama za uniformu u grudi. Policijski službenik je ovom prilikom upotrijebio sredstva prinude fizičke snage prema A.M. i savladao ovo lice, saopštila je Uprava policije Crne Gore-

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama po čijem je nalogu A.M. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.