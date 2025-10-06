SUVE ČESME U ČAK PET OPŠTINA: Ove nedelje najavljeni mnogobrojni radovi ekipa JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži, bez vode će tokom ove nedelje ostati pojedini potrošači u opštinama Zvezdara, Savski venac, Surčin, Zemun i Novi Beograd.
Kako najavljuju u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", isključenja su planirana u danas, od 8.30 do 18.00, u neparnoj strani Bulevara kralja Aleksandra, od Ulice Voje Veljkovića do Ustaničke.
Od danas do subote najavljeni su radovi na ispiranju vodovodne mreže na Savskom vencu. Ovim povodom će povremene prekide u vodosnabdevanju i umanjen pritisak, od 22.00 do 6.00 osetiti potrošači u ulicama Hercegovačka, Karađorđeva, Gavrila Principa, Balkanska, Admirala Geprata, Savska, Sarajevska, Kneza Miloša, Masarikova, Kralja Milana, Bulevar oslobođenja, Autoput, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Neznanog junaka, Banjički venac i u Ulici Ljutice Bogdana.
- Takođe, vode neće biti u Bulevaru vojvode Mišića, Ulici Vase Pelagića, Sanje Živanovića, kao i u bloku ulica oivičenim Bulevarom vojvode Putnika i ulicama Užička, Teodora Drajzera, Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, Mihajla Avramovića, Kraljica Ane, Crnotravskom, Neznanog junaka, kao i deo Rakovičkog puta od Gardijske do Topčiderske - saopštili su u "Vodovodu".
Isključenja su od utorka od 22.00 do srede u ponoć, planirana i u opštinama Surčin, Zemun i Novi Beograd. Vode neće biti u naseljima Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen, Petrovčić, Ključ, Dobanovci, Novi Surčin, od Ledina do skretanja za Aerodrom "Nikola Tesla", Ledine, Grmovac i Ugrinovci. Od utorka od 22.00 do srede u ponoć, bez vode ostati i Aerodrom "Nikola Tesla" i VGP park.
Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne, a iz BVK apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)