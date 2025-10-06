SUVE ČESME U ČAK PET OPŠTINA: Ove nedelje najavljeni mnogobrojni radovi ekipa JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži, bez vode će tokom ove nedelje ostati pojedini potrošači u opštinama Zvezdara, Savski venac, Surčin, Zemun i Novi Beograd.

Foto: Arhiva

Kako najavljuju u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", isključenja su planirana u danas, od 8.30 do 18.00, u neparnoj strani Bulevara kralja Aleksandra, od Ulice Voje Veljkovića do Ustaničke.

Od danas do subote najavljeni su radovi na ispiranju vodovodne mreže na Savskom vencu. Ovim povodom će povremene prekide u vodosnabdevanju i umanjen pritisak, od 22.00 do 6.00 osetiti potrošači u ulicama Hercegovačka, Karađorđeva, Gavrila Principa, Balkanska, Admirala Geprata, Savska, Sarajevska, Kneza Miloša, Masarikova, Kralja Milana, Bulevar oslobođenja, Autoput, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Neznanog junaka, Banjički venac i u Ulici Ljutice Bogdana.

- Takođe, vode neće biti u Bulevaru vojvode Mišića, Ulici Vase Pelagića, Sanje Živanovića, kao i u bloku ulica oivičenim Bulevarom vojvode Putnika i ulicama Užička, Teodora Drajzera, Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, Mihajla Avramovića, Kraljica Ane, Crnotravskom, Neznanog junaka, kao i deo Rakovičkog puta od Gardijske do Topčiderske - saopštili su u "Vodovodu".

Isključenja su od utorka od 22.00 do srede u ponoć, planirana i u opštinama Surčin, Zemun i Novi Beograd. Vode neće biti u naseljima Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen, Petrovčić, Ključ, Dobanovci, Novi Surčin, od Ledina do skretanja za Aerodrom "Nikola Tesla", Ledine, Grmovac i Ugrinovci. Od utorka od 22.00 do srede u ponoć, bez vode ostati i Aerodrom "Nikola Tesla" i VGP park.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne, a iz BVK apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.