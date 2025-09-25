OBUKA ZA PROSVETNE RADNIKE: Gradski zavod za javno zdravlje nastavlja sa edukativnim programima
GRADSKI zavod za javno zdravlje Beograd, kroz niz edukativnih programa nastavlja da gradi i jača dugogodišnju međusektorsku saradnju sa sektorom obrazovanja u okviru zdravstveno-vaspitnog rada namenjenog deci i mladima.
Sezona edukacija otvara se jednodnevnim seminarom „Škola zdravih navika“, koji će se održati u subotu, 11. oktobra, koji je namenjen učiteljima iz beogradskih osnovnih škola. Cilj obuke je unapređenje kompetencija učitelja da kod svojih učenika, kroz interaktivni radioničarski pristup temama zdrave ishrane, fizičke aktivnosti i zdravog sna, od najranijeg uzrasta utiču na usvajanje zdravih životnih stilova.
NOVI PROGRAM
Od ove školske godine, realizuje se još jedan novi program, pod nazivom „Reproduktivno i seksualno zdravlje mladih“. Cilj seminara je promocija očuvanja reproduktivnog i seksualnog zdravlja u populaciji srednjoškolaca kroz unapređenje kompetencija i znanja njihovih nastavnika i stručnih saradnika za sprovođenje programa prevencije neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija. Ova obuka planirana je za subotu, 15. novembar 2025. godine čime se završava ovogodišnja sezona edukacija.
Edukativni rad nastavlja se 17. i 18. oktobra dvodnevnim seminarom „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“. Ovo je program sa najdužom tradicijom koji se već 16 godina uspešno realizuje u školama širom Beograda i Srbije. Polaznici su učenici od trećeg do šestog razreda. Njihovi učitelji, nastavnici i saradnici u školama, nakon pohađanja seminara, imaju zadatak da vode svoje učenike kroz proces sticanja relevantnih znanja o psihoaktivnim supstancama i drugim rizičnim ponašanjima, a sve kroz osnaživanje za odupiranje pritiscima iz okruženja.
Pored ovog programa, namenjenog osnovcima, od pre tri godine, realizuje se i program pod nazivom „Psihoaktivne supstance i mladi – borba emocija i znanja“, koji za ciljnu populaciju ima učenike srednjih škola. Jednodnevna edukacija namenjena njihovim profesorima i stručnim saradnicima u školama i domovima učenika, biće održana u subotu, 25. oktobra.
Sve četiri pomenute obuke programa biće realizovane u prostorijama Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Organizacija seminara i praćenje dalje primene programa u školskoj praksi, sprovodi se uz podršku Sekretarijta za zdravstvo.
Iskustvo pokazuje da najbolji rezultati nastaju kada se ta saradnja sprovodi kontinuirano i sistematski, od planiranja do realizacije, praćenja i evaluacije sprovedenih edukativnih aktivnosti.
