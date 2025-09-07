DVA MLADIĆA I DEVOJKA KRENULI DA OPLJAČKAJU ČOVEKA PA GA KRVNIČKI PRETUKLI: Užasna scena u beogradskom autobusu
DVA mladića i devojka, rano jutros oko 5.30 sati, pokušali su a opljačkaju putnika autobusa 706, kojeg su oborili na pod vozila i brutalno tukli, udajući ga nogama po glavi i telu.
Tri mlađe osobe su tokom vožnje u autobusu pokušale da opljačkaju muškarca, za kojeg se sumnja da je bio u alkoholisanom stanju, kojeg su kasnije brutalno tukli dok je ležao na podu.
Dva mladića sela su pored čoveka, za kog očevici tvrde da je bio pijan i pokušali su da ga pokradu.
Mladić u crvenoj majici, koji je sedeo do oštećenog muškarca, pokušao je da mu zavuče ruku u levi džep. Muškarac je odgurnuo njegovu ruku i tada mu je prišao drugi napadač. Mladić u crvenoj majici je tada gurnuo muškarca koji je sa sedišta pao na pod autobusa.
Njih dvojica su ga tada opkolila, dok je njihova saučesnica sve to posmatrala. Nasilnici su tada krenuli da gaze i šutiraju muškarca, ne odustajući od ideje da ga pokradu. Tada su se umešale dve putnice koje su napadačima govorile da ostave čoveka na miru.
- Stanite, molim vas, biju ga. Stanite! Gaze ga nogom u lice, stanite! Izbacite ih napolje, biju čoveka. Zovite policiju! - naizmenično su vikale.
- Oko pola šest u autobusu 706 bila su dva momka i jedna devojka i, taj bus kreće u 5:25 sa Zelenog venca,u bus ulazi pijana osoba i oni je primećuju i sedaju pored njega pokušavajući veoma agresivno po mom mišljenju da ga opljačkaju. Kad to nisu uspeli bacili su ga dole i tukli, videćete na snimku. Jedna žena je pozvala policiju i Hitnu pomoć. Od straha sam vikala da ih izbace ali možda nije trebalo. Trebalo ih je uhapsiti - napisala je putnica ovog autobusa koja je svedočila incidentu koji se rano jutros dogodio u Beogradu.
(Blic)
