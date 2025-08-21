PRVE FILTERE DOBILI LAZAREVČANI: Gradski čelnici uručili uređaje za smanjenje zagađenja iz individualnih ložišta

LAZAREVČANI koji imaju individualna ložišta u svojim domovima prvi su juče od Grada dobili besplatne filtere za smanjenje zagađenja.

Foto: Grad Beograd

U planu je da se ugradi 150.000 ovakvih uređaja na dimnjake u skoro svim beogradskim opštinama. Sekretarijat za zaštitu životne sredine obezbedio je prečišćivače sa ciljem unapređenja kvaliteta vazduha, tako će ove godine biti podeljeno 80.000 filtera, a sledeće 70.000.

Zorana Višnjića iz sela Brajkovac i Jelenu Janković iz Lazarevca juče su obišli predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević i gradska sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević. Tom prilikom oni su im uručili uređaje za smanjenje zagađenja iz individualnih ložišta koja koriste. Vazduh u centralnim i perifernim delovima Beograda tokom zime je mnogo zagađeniji nego leti. Analize su pokazale da najveća zagađenost potiče od loženja uglja i drva.

- Na teritoriji glavnog grada postoji blizu 400.000 individualnih ložišta, gledali smo kako da na najbrži mogući način dođemo do najboljih rezultata - objašnjava Nikodijević. - Filteri smanjuju emisije suspendovanih čestica u vazduhu za gotovo 40 odsto. Predvideli smo da u 2025. i 2026. godini ugradimo 150.000 filtera, imamo kapacitet i za ostale, ali zavisi od tempa kojim se ljudi budi prijavljivali.

Prijave u opštinama BEOGRAĐANI koji žele da smanje emisiju zagađenja vazduha mogu da se prijave za besplatnu dodelu prečišćivača. Prilikom podnošenja zahteva potrebno je da u svojoj gradskoj opštini popune formular i izjavu o posedovanju nekretnine. Ugradnja je takođe besplatna i obavljaju je ekipe Komunalnog preduzeće "Dimničar".

Pojedini, osim drva i uglja, tokom grejne sezone kao ogrev koriste automobilske gume, plastiku i šinske pragove što samo pogoršava problem. Nikodijević ističe da je veliki problem i gust saobraćaj u prestonici.

- Nabavka novih ekoloških vozila, koja će obavljati javni gradski prevoz je način da smanjimo zagađenje u Beogradu. Ideja nam je da u naredne dve do tri godine iz javnog prevoza potpuno izbacimo vozila na dizel i benzin - rekao je Nikodijević.