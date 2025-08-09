SUZBIJANJE "KRVOPIJA" U SURČINU: Nastavlja se akcija uništavanja komaraca

EKIPE Sektora ekologije i unapređenja životne sredine iz JKP "Gradska čistoća" obavljaće večeras od 20.00 tretman suzbijanja odraslih jedinki komaraca.

Foto Shutterstock

Akcijom protiv krvopija obuhvata Nasip Mali raj - Jabučki Rit, Groblje Mali zbeg, BSK Borča, Kanali uz Vizelj i Put Stara Borča - Crvenka, posle nasip Crvenka - izlaz ka Kovilovu, Nasip od Pančevačkog mosta ka Malom raju, Mali raj, Azilantski centar i Katin kanal, Nasip Dunavac - Vrbovski, Batajnica 1, 2, 3 i 4, Šangaj, Busije, Ugrinovci 1 i 2, Dobanovci, Bečmen, Petrovčić, Progar, Jakovo, Boljevci, Surčin 1, 2, 3 i 4, Partizanski blok.

Iz preduzeća apeluju na sugrađane da ekipama omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj 11-0-11.