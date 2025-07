OD CVETKOVE PIJACE DO BORČE: Akcije dobrovoljnog davalaštva krvi

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sugrađane da ove nedelje učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Crveni krst u Požarevcu

Pored mnogobrojnih akcija koje će biti organizovane u gradu, krv se može dati i u matičnoj instituciji u Ulici Svetog Save 39, radnim danom od 7.00 do 19.00 i subotom od 8.00 do 15.00.

Sutra se akcijama pridružuju zaposleni u "Telekomu Srbija" i Termoelektrani "Nikola Tesla". U četvrtak, 10. jula, transfuziomobil će biti u naselju Stepa Stepanović od 11.00 do 16.00, zatim ispred "Starog Merkatora" od 10.00 do 14.00. Takođe, istog dana krv se može dati i u Crvenom krstu Obrenovca od 9.00 do 14.00. Poslednjeg dana radne nedelje autobus će se nalaziti ispred borčanskog "Stop šop ritejl parka" od 10.00 do 15.00. U subotu autobus će biti parkiran ispred novobeogradskog "Imo autlet centra" od 10.00 do 14.00.