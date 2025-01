DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Tri opštine bez struje

Zbog planiranih radova potrošači Savsog venca, deo Obrenovca i Lazarevca će danas, 27. januara, ostati bez struje.

Foto: D. N.

Meštani u ulicama Aleksandra Tirnanića Tirketa, Pivljanina Baja, Diane Budisavljević i Slavka Ćuruvije na Savskom vencu biće bez struje do 14 časova. Potrošači Obrenovca u naselju Krtinska u Ulici Mladost- kolonija biće bez struje do 15 časova. Lazarevčani koji žive u naselju Dragolj, neće imati električnu energiju do 14 časova.