ZABIO NOŽ U LEĐA DELIJAMA! LJubimac navijača Crvene zvezde hitno želeo u Partizan, ali...

Naime, sukob Rusije i Ukrajine je ostavio dalekosežne posledice na čitavu planetu, što je na svojoj koži osetio i Bili Beron. Ljubimac navijača Crvene zvezde je tada branio boje ruskog Zenita koji je morao da napusti usled ratnih dešavanja i umalo se nije preselio u Partizan, što je sada i otkrio.

- Sećam se da je izbio rat u Rusiji, bilo je slično kao koronavirus... Trebalo je da igramo sa Barselonom i svi su pričali o tome kako smo na putu da osvojimo Evroligu, a sutradan svi stranci sede kod mene kući i pričaju kako treba što pre otići iz Rusije. Mislio sam da ću igrati za Zenit do kraja karijere, sve je bilo dobro, igrao sam super i imali šansu za osvajanje Evrolige... Odjednom se postavlja toliko pitanja i iz Sankt Peterburga odlazim u Finsku na aerodromu dobijam poziv i javljaju mi da Partizan hoće da preuzme moj ugovor. Agent me je pitao da li si zainteresovan? Rekao sam, naravno da sam zainteresovan. Želim da igram košarku. Želim. Pored toga, imam porodicu koju moram da izdržavam. Naravno. Ako mogu da igram košarku i ako mogu da zaradim, a oni mogu odmah da preuzmu moj ugovor, jer u tom trenutku sam na aerodromu u Finskoj da letim kući i da budem u fazonu, ne znam šta ću da radim, a ne znam ni da li se vraćam u Zenit, a imam porodičnu podršku i zarađujem solidnu količinu novca.

Pokušao je Beron da se malo opravda u očima navijača rečima da nije želeo da izda Zvezdu, već da jednostavno dobije priliku da nastavi da igra košarku.

- Dakle, želiš da zaradiš taj novac i želiš da igraš košarku i želeo sam da unapredim svoju karijeru. Pa sam razmišljao, čoveče, ako mogu da pomognem Partizanu da osvoji Evrokup i ode u Evroligu, to bi verovatno bilo prilično dobro za moju karijeru. Pa sam rekao, da, otvoren sam za to. Ali onda je on, znate, Miško mi se javio i u osnovi rekao da me Zenit neće pustiti. Nije se radilo o izdaji Crvene zvezde, već o tome, hej, moram da nastavim da igram košarku i očigledno, znate, da zarađujem novac.

Ipak, prepreka odlaska Amerikanca u tabor crno-belih je bio - Zenit.

- Bilo je, ne šalim se, bilo je oko 10 minuta. Bilo je kao, bukvalno sam na aerodromu, spremam se da se ukrcam u avion za Majami. Iz Finske, iz Helsinkija. Pitao je, da li si zainteresovan? Da, zainteresovan sam. Pozvao me je Miško za, otprilike, 10 minuta i rekao, Zenit te neće pustiti - otkrio je Beron.

Na kraju, na sreću zbog mira u Beogradu Beron nije obukao crno-beli dres.