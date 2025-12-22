Beograd

DANAS DEVET BEOGRADSKIH OPŠTINA BEZ STRUJE: Pogledajte spisak ulica

Ana Đokić

22. 12. 2025. u 07:13

ELEKTRODISTRIBUCIJA Srbije je za danas, 22. decembar, najavila planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.

ДАНАС ДЕВЕТ БЕОГРАДСКИХ ОПШТИНА БЕЗ СТРУЈЕ: Погледајте списак улица

Foto arhiva

Isključenja struje obuhvatiće danas devet beogradskih opština, a ovo je spisak ulica:

Stari grad:

  • 09:00 - 15:00 ŠANTIĆEVA: 6-6,

Zvezdara:

  • 09:00 - 14:00 DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: BB,10-16, NERETVANSKA: 2-18,1-7A, OŠTRELjSKA: 2A-14A, PTUJSKA: 2-8,1-3A,7-13, SAVINjSKA: 2-12,3-11,

Palilula:

  • 09:00 - 14:00 BJELASIČKA: 2-6, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 55-65A, PERA ĆETKOVIĆA: 2-6,1-11,

Voždovac:

  • 08:30 - 14:00 VOJVODE STEPE: 616-634,642,678-678B,651-675,

Čukarica:

  • 09:00 - 12:00 POŽEŠKA: bb, TREBEVIĆKA: 2-10,11,

Novi Beograd:

  • 08:30 - 10:30 BULEVAR NIKOLE TESLE: ,BB,2a,3A,

Zemun:

  • 08:30 - 10:30 BULEVAR NIKOLE TESLE : 2B, KEJ OSLOBOĐENjA: bb,bb,bb,bb,bb,bb,2A-2D,
  • 09:00 - 12:00 Naselje ZEMUN POLjE: MIHAJLA PUPINA: 16-20,
  • 09:00 - 12:00 Naselje ALTINA: UGRINOVAČKI PUT: 87k-87lj, Naselje ZEMUN: UGRINOVAČKI PUT 19 DEO: 25,
  • 09:00 - 16:00 DANILA MEDAKOVIĆA : 3-5,9a,
  • 09:30 - 11:30 Naselje BATAJNICA: BRANKA ŽIVKOVIĆA: 16-30,41-61, ŠANGAJSKA: 38-54H,49-81,
  • 10:00 - 11:00 Naselje BATAJNICA: DALMATINSKE ZAGORE : 84-86,90,27-45,
  • 11:00 - 12:00 Naselje BATAJNICA: KRALjA RADOSLAVA : 110-120,126-148,152-152A,121-129,143A-157,

Barajevo:

  • 09:00 - 18:00 Naselje ARNAJEVO: BEOGRADSKOG BATALjONA: 2-14,92A,1-19, BOŽIDARA ANĐELKOVIĆA: 0-10,14-28,32-44,270,1-5A,9-31,35-41,151A, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2,6-14,18-28,32-42,46-56,1-29,39,97, BUDIMIRA SIMIĆA: 0-4,8-44,50-52,56A-62,250,1-3,7-17,23-67, KOSMAJSKOG ODREDA: 0-20,26,30-36A,42-48,52-54,78,1-27,31-45,49-77,81-85A,91, LAZAREVAČKI PUT: 18,22,11,15-17,27-29A,33-37, MILIVOJA KOSTADINOVIĆA: 2-8,12-20,24,28,32,1-7,11-13A, Naselje LISOVIĆ: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 0,

Lazarevac:

  • 08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Čibutkovica zaseok Mali kraj.

BONUS VIDEO:

Račun za struju manji za 1.500 dinara: Saveti električara koji štede novac

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)

MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)