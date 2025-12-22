DANAS DEVET BEOGRADSKIH OPŠTINA BEZ STRUJE: Pogledajte spisak ulica
ELEKTRODISTRIBUCIJA Srbije je za danas, 22. decembar, najavila planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.
Isključenja struje obuhvatiće danas devet beogradskih opština, a ovo je spisak ulica:
Stari grad:
- 09:00 - 15:00 ŠANTIĆEVA: 6-6,
Zvezdara:
- 09:00 - 14:00 DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: BB,10-16, NERETVANSKA: 2-18,1-7A, OŠTRELjSKA: 2A-14A, PTUJSKA: 2-8,1-3A,7-13, SAVINjSKA: 2-12,3-11,
Palilula:
- 09:00 - 14:00 BJELASIČKA: 2-6, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 55-65A, PERA ĆETKOVIĆA: 2-6,1-11,
Voždovac:
- 08:30 - 14:00 VOJVODE STEPE: 616-634,642,678-678B,651-675,
Čukarica:
- 09:00 - 12:00 POŽEŠKA: bb, TREBEVIĆKA: 2-10,11,
Novi Beograd:
- 08:30 - 10:30 BULEVAR NIKOLE TESLE: ,BB,2a,3A,
Zemun:
- 08:30 - 10:30 BULEVAR NIKOLE TESLE : 2B, KEJ OSLOBOĐENjA: bb,bb,bb,bb,bb,bb,2A-2D,
- 09:00 - 12:00 Naselje ZEMUN POLjE: MIHAJLA PUPINA: 16-20,
- 09:00 - 12:00 Naselje ALTINA: UGRINOVAČKI PUT: 87k-87lj, Naselje ZEMUN: UGRINOVAČKI PUT 19 DEO: 25,
- 09:00 - 16:00 DANILA MEDAKOVIĆA : 3-5,9a,
- 09:30 - 11:30 Naselje BATAJNICA: BRANKA ŽIVKOVIĆA: 16-30,41-61, ŠANGAJSKA: 38-54H,49-81,
- 10:00 - 11:00 Naselje BATAJNICA: DALMATINSKE ZAGORE : 84-86,90,27-45,
- 11:00 - 12:00 Naselje BATAJNICA: KRALjA RADOSLAVA : 110-120,126-148,152-152A,121-129,143A-157,
Barajevo:
- 09:00 - 18:00 Naselje ARNAJEVO: BEOGRADSKOG BATALjONA: 2-14,92A,1-19, BOŽIDARA ANĐELKOVIĆA: 0-10,14-28,32-44,270,1-5A,9-31,35-41,151A, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2,6-14,18-28,32-42,46-56,1-29,39,97, BUDIMIRA SIMIĆA: 0-4,8-44,50-52,56A-62,250,1-3,7-17,23-67, KOSMAJSKOG ODREDA: 0-20,26,30-36A,42-48,52-54,78,1-27,31-45,49-77,81-85A,91, LAZAREVAČKI PUT: 18,22,11,15-17,27-29A,33-37, MILIVOJA KOSTADINOVIĆA: 2-8,12-20,24,28,32,1-7,11-13A, Naselje LISOVIĆ: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 0,
Lazarevac:
- 08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Čibutkovica zaseok Mali kraj.
