Tanjug | 03. mart 2020. 16:06

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Mihajlo Pjanović, napadač koji je postao ljubimac navijača golovima protiv Partizana, izjavio je da je 162. večiti derbi bio ispod očekivanja.



"Nije me derbi zadovoljio, bilo je dosta taktički tvrdo. Ne mogu zameriti bilo šta igračima, jer su se borili. Opet, generalno, očekivao sam da će Partizan igrati otvorenije, da će napasti. Crvena zvezda bila je bolji rival tokom cele utakmice, a posebno u prvom poluvremenu. Imali su zrelije šanse za gol. Partizan je pokušavao visokim presingom da pritisne crveno-bele, ali nije uspeo", izjavio je Pjanović za Kurir.Pjanović je istakao da se videla želja Dejana Stankovića da "napadne" i pobedi u prvom trenerskom derbiju."Videlo se da je tražio da mu ekipa izađe visoko, želeo je da se nadigrava sa protivnikom. Mislim da je izvukao maksimum, ono najbolje iz ekipe, s obzirom na karakteristike igrača sa kojima raspolaže u ovom trenutku. Za njegovu filozofiju verujem da mu treba nekoliko bržih igrača da bi sve to izgledalo onako kako on zamišlja da treba da bude", istakao je Pjanović.