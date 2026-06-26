"CELA DEONICA DIGITALIZOVANA" Vučić na otvaranju deonica autoputa Adrani-Preljina

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je na otvaranju deonica autoputa Adrani-Preljina rekao da je cela deonica u potpunosti digitalizovana i da je obezbeđena 5G mreža.

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- Niko nije ni sanjao da imamo auto-put za Kraljeva, nije se čak ni pričalo - kazao je on.

Predsednik ističe da je od 1945. godine do 2013. urađeno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a sada je 651, a biće 1085 kilometara.

- To će biti dvostruko više za tih ukupno 15 godina. Ovo dovodi fabrike, turiste, zbližava porodice - naveo je Vučić.