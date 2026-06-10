Politika

VAŽNI RAZGOVORI: Vučić danas sa Aleksusom Grinkevičem i Zakirom Hasanovom

В. Н.

10. 06. 2026. u 07:42

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić održaće danas dva važna sastanka.

ВАЖНИ РАЗГОВОРИ: Вучић данас са Алексусом Гринкевичем и Закиром Хасановом

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Kako je saopštenio iz pres službe predsednika, Vučić će se sastati danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi generalom Aleksusom Grinkevičem, a potom i sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan general-pukovnikom Zakirom Hasanovom.

Sastanak sa Grinkevičem počeće u 10.00 časova, dok je sastanak sa Hasanovom zakazan za 11.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

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