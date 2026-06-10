VAŽNI RAZGOVORI: Vučić danas sa Aleksusom Grinkevičem i Zakirom Hasanovom
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić održaće danas dva važna sastanka.
Kako je saopštenio iz pres službe predsednika, Vučić će se sastati danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi generalom Aleksusom Grinkevičem, a potom i sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan general-pukovnikom Zakirom Hasanovom.
Sastanak sa Grinkevičem počeće u 10.00 časova, dok je sastanak sa Hasanovom zakazan za 11.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
BONUS VIDEO: Kesić ismeva čoveka kojeg su prebili na tribini Proglasa
Preporučujemo
VUČIĆ GOST RADIO BEOGRADA: Danas od 17 časova
09. 06. 2026. u 18:29 >> 07:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAŠE KOMŠIJE OKRENULE LEĐA UKRAJINI: Veliki šamar za Zelenskog
BUGARSKI ministar odbrane, Dimitar Stojanov, izjavio je danas da ta zemlja neće više da šalje oružje Ukrajini.
09. 06. 2026. u 15:10
HRVATSKA SE OPASNO NAORUŽAVA: Stiže francusko oružje, Zagreb modernizuje i nemačke haubice
HRVATSKA će, osim nabavke 18 novih samohodnih haubica "cezar" od Francuske, modernizovati i 14 postojećih nemačkih "pancir" haubica koje je kupila 2014. godine, proizlazi iz zajedničke izjave o pojačanoj saradnji nemačke i hrvatske vlade.
09. 06. 2026. u 12:21
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)