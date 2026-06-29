BELORUSIJA će odgovoriti svim svojim vojnim kapacitetima, ako ukrajinske snage pređu njenu granicu, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Belorusije Igor Sekreta, komentarišući moguće napade Kijeva.

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

„Ako granica (Belorusije) bude pređena bez dozvole ili praćena agresijom, odgovorićemo svim našim potencijalom... Naši ukrajinski susedi to znaju“, rekao je Sekreta.



„Crvene linije jasno je definisao naš predsednik. To je naša granica“, naglasio je Sekreta.

Zamenik ministra je napomenuo da Minsk prati situaciju na granici sa Ukrajinom.

„Pratimo situaciju na našoj granici sa Ukrajinom. Nema aktivnih vojnih priprema koje bi mogle da ukazuju... na mogući napad na našu zemlju“, rekao je Sekreta.

Komentarišući pretnje Vladimira Zelenskog upućene beloruskom predsedniku zbog beloruske vojne tehnike u pograničnom području nekoliko dana nakon što je ukrajinski dron pogodio autobus sa beloruskom decu u Brjanskoj oblasti, Sekreta je ocenio da su izjave Kijeva na račun Belorusije drskost.

„Ova drskost i razgovor Zelenskog verovatno su imali za cilj povećanje njegove popularnosti, koja opada među stanovništvom (Ukrajine), vojskom i armijom“, rekao je političar.

Takođe je dodao da Minsk pokušava da ubedi Zapadnu Evropu i Sjedinjene Američke Države da obnove dijalog kako bi se sprečio veliki sukob.

„Pokušavamo da ubedimo naše zapadnoevropske i američke partnere da se uključe u dijalog za obnavljanje mera i instrumenata za izgradnju poverenja... Pokušavamo da ih ubedimo da ne koriste ratnu retoriku, jer čak i neisprovociran vojni incident može dovesti do većeg sukoba“, objasnio je Sekreta.

Odgovarajući na pitanje da li bi EU zaista mogla da napadne Belorusiju, Sekreta je upozorio da bi nuklearni odgovor na napad EU na Belorusiju mogao dovesti do smanjenja broja stanovnika Evrope.

„Ne mislim da oni zapravo nameravaju da upotrebe nuklearno oružje. Oružje protiv Belorusije ili Rusije. Oni vrlo dobro znaju za našu Saveznu državu Belorusije i Rusije. Znaju da smo potpisali međunarodni sporazum koji predviđa da, ako bilo koja zemlja Savezne države bude napadnuta, odmah će uslediti odgovor u skladu sa sporazumom. Upotreba bilo kog oružja, čak i konvencionalnog, mogla bi imati ozbiljne posledice. A ako govorimo o potencijalnoj upotrebi nuklearnog oružja, koje može dovesti čak i do smanjenja broja stanovnika Evrope, to je veoma opasna posledica“, zaključio je Sekreta.

(Sputnjik)