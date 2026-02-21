ŠOLAKOVO LICEMERJE Nikolić: "Ne možete najpre prodati kompanije za milijardu i po evra, a zatim glumiti žrtvu"

DANIJELA Nikolić, predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju komentarisala je za "Novosti" to što su Dragan Šolak i njegovi puleni uzeli 1,502 milijarde evra, podelili među sobom i opet im predsednik Aleksandar Vučić kriv.

Foto: Privatna arhiva

- Upravo ti dokumenti potvrđuju da je novac podeljen među akterima tog posla. I umesto da javnosti objasne kako su raspodelili milijardu i po evra, sada pokušavaju da kreiraju novu političku konstrukciju – da predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodno želi „da im uzme N1, Radar i Novu“.

Navikli da spinuju i fabrikuju laži po meri mrzitelja Srbije.

To je zamena teza bez presedana. Ne možete najpre prodati kompanije za milijardu i po evra, ostvariti ogroman profit, a zatim glumiti žrtvu i optuživati državu da vam nešto oduzima. Posebno je neozbiljno Srbiju nazivati diktaturom samo zato što se promenila vlasnička struktura Junajted medije, i to kroz legalnu i tržišnu transakciju u kojoj su novi vlasnici pošteno platili pomenute medije.

Ovakva retorika ne služi zaštiti medijskih sloboda, već pokušaju da se politički instrumentalizuje sopstveni poslovni interes. Kada vam nova vlasnička struktura više ne odgovara, onda država postaje „diktatura“.

Građani Srbije imaju pravo da znaju da li su medijski narativi o „ugroženosti“ i „pritiscima“ služili kao paravan za unosne transakcije i lične profite. Ne može se istovremeno govoriti o navodnoj represiji, a potom ostvarivati rekordne zarade na istom tom tržištu.

Isto tako , građani Srbije jasno vide razliku između poslovne odluke vredne 1,502 milijarde evra i političke predstave kojom se pokušava prikriti sopstvena odgovornost. Istina je jednostavna – zarada je ostvarena, novac je podeljen, a optužbe su politički spin .

Od Šolakovih medijskih otrova kojim je trovao naciju izgleda ce za partnere ostati zmija u njegovom džepu za koju je "kriv" opet predsednik Vučić.

Možda je problem što je previše puta pokušao da prodaje otrov kao lek.

Na kraju, ko se igra zmijama, obično shvati da nisu kućni ljubimci – nego hladnokrvni podsetnik na sopstvene metode - rekla je ona.