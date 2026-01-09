HELEZ UDARIO NA VUČIĆA: Misli da je bitan, pa mu postavio uslov: Biće mira kada priznate da ste genocidni (VIDEO)

MINISTAR obrane BiH Zukan Helez ponovo je udario na predsednika Aleksandra Vučića.

Umislio je Helez da je bitan, pa postavlja uslove Vučiću. Kako kaže, biće mira na Balkanu kada Srbija prizna da je genocidna.

- Red je da kažu da se desio genocid, da izruče ratne zločince koje kriju i da se ne mešaju u unutrašnje stvari BiH - rekao je Helez.