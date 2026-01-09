HELEZ UDARIO NA VUČIĆA: Misli da je bitan, pa mu postavio uslov: Biće mira kada priznate da ste genocidni (VIDEO)
MINISTAR obrane BiH Zukan Helez ponovo je udario na predsednika Aleksandra Vučića.
Umislio je Helez da je bitan, pa postavlja uslove Vučiću. Kako kaže, biće mira na Balkanu kada Srbija prizna da je genocidna.
- Red je da kažu da se desio genocid, da izruče ratne zločince koje kriju i da se ne mešaju u unutrašnje stvari BiH - rekao je Helez.
Preporučujemo
ČIŠĆENjE SNEGA: Blam manekena Save Manojlovića i njegovih lažnih studenata (VIDEO)
09. 01. 2026. u 08:04
RAT SE NASTAVLjA: Udario blokader na blokadera (FOTO)
08. 01. 2026. u 11:47
BLOKADERI BI DA HAPSE VUČIĆA KAO MADURA: Moramo da izvedemo takvu akciju (VIDEO)
08. 01. 2026. u 11:37
TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio
PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je na društvenoj mreži Iks pismo koje je dobio od Donalda Trampa, u kojem predsednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su odnosi SAD i Mađarske jači nego ikada i da se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.
09. 01. 2026. u 10:22
POKRENUTA DVOSTRUKA DIPLOMATSKA OFANZIVA: Strah zbog Grenlanda preplavio Evropu, lideri sada imaju novu taktiku
EVROPSKE vlade pokrenule su dvostruku diplomatsku ofanzivu kako bi ubedile predsednika SAD Donalda Trampa da odustane od svojih pretenzija prema Grenlandu - kroz lobiranje u Vašingtonu i pritisak na NATO da otkloni bezbednosne zabrinutosti američkog predsednika.
09. 01. 2026. u 13:11
VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.
09. 01. 2026. u 08:42
Komentari (0)