HELEZ UDARIO NA VUČIĆA: Misli da je bitan, pa mu postavio uslov: Biće mira kada priznate da ste genocidni (VIDEO)

В. Н.

09. 01. 2026. u 10:18

MINISTAR obrane BiH Zukan Helez ponovo je udario na predsednika Aleksandra Vučića.

ХЕЛЕЗ УДАРИО НА ВУЧИЋА: Мисли да је битан, па му поставио услов: Биће мира када признате да сте геноцидни (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Umislio je Helez da je bitan, pa postavlja uslove Vučiću. Kako kaže, biće mira na Balkanu kada Srbija prizna da je genocidna.

- Red je da kažu da se desio genocid, da izruče ratne zločince koje kriju i da se ne mešaju u unutrašnje stvari BiH - rekao je Helez.

