DEKI, ZAŠTO? Napadač crveno-belih u neverici nakon ovog poteza Dejana Stankovića

DEJAN Stanković je preporodio Crvenu zvezdu!

Šampion Srbije je u meču sa Lilom, a onda i u večitom derbiju delovao poput najbolje evropske mašine. Povratak Stankovića na Marakanu je definitivno pun pogodak, ali...

U Rusiji je zavladala neverica nakon odlaska srpskog stručnjaka. Naime, pre Zvezde Deki je vodio Spartak i posle dosta peripetija i teških reči napustio klub u novembru 2025. godine.

Taj čudan period na "Lukoil areni" nije zaboravljen i dalje, a baš se Stankovićevog odlaska prisetio Igor Dmitrijev, napadač Spartaka. On kaže da mu je i dalje nejasno zašto je srpski stručnjak otišao.

- Šta sam pomislio tada? Iznenadio sam se. Tada smo imali četiri pobede u pet utakmica, ako se ne varam. Delovalo je da smo uhvatili dobar ritam - kaže Dmitrijev.

Podsetimo, Stanković je pored Zvezde i Spartaka vodio i Ferencvaroš i Sampdoriju u karijeri.

