PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Foto Novosti

Nakon sastanka, predsednik Vučić obraća se medijima.

- Nemamo dobrih vesti za građane. Nekoliko važnih informacija i mera šta ćemo da uradimo. Mi smo očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak sanbedanja naftom od strane vlade SAD. Nismo dobili pozitivnu odluku. Ne samo da sam razočaran, već i iznenađen. Svašta o meni možete da kažete ali teško da spadam u najgluplje. To je njihova stvar ali mi to moramo da prihvatimo kao činjenicu. Nedvosmisleno je da Rusi ne žele da prodaju, nije nivac u pitanju, nego politika, to je njihovo pravo. Za sada strada samo Srbija - kazao je predsednik.

- Hrvatski Janaf nam nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu, nisu želeli da poveruju da nećemo da damo NIS-u. Oni su to odbili, oni kažu nije NIS pod sankcijama, nego cela Srbija. Zašto? Ne znaju da nam objasne. Danas je 54 dana od uvođenja sankcija, nikakve probleme niste primetili, to govori koliko je država ozbiljna. Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države - naveo je predsednik.

- Danas će ministarak Đedović obavestiti NIS da mi nemamo nagovaštaja da ćemo dobiti licencu, što će prourokovati prestanak rada rafinerije. Mi smo dozvolu za zatvaranje rafinerije dali, ne može da obmanjujemo. I sinoć smo obavljali razgovore sa ljudima iz Vašingtona - rekao je Vučić.

O sekundarnim sankcijama

- Do kraja nedelje imaće platni promet, NIS ima dovoljno vremena da isplati plate, plati dobavljače. Nakon toga merićemo dan za danom. Svaka poslovna banka može da bude kažnjena, naša centralna banka može da dobije sekundarne snakcije. Kad god da se prekine platni promet to su ogromni problemi za kompaniju. Mi danas više nnj možemo, kada NIS potroši rezerve, mi ne možemo NIS-u da dajemo naše rezerve. Obavezne rezerve pripadaju državi. Mi ćemo da dajemo naftne derivate, ali svim drugim a ne NIS-u. Imamo dovoljno goriva samo što će ljudi morati da idu na druge pumpe. Šta god da probamo da radimo cela zemlja je pod pritiskom mogućih sankcija. Od ponedeljka ćemo odlučivati na dnevnom nivou - rekao je predsednik.

- Dobijaćete informacije na svaka dva dana. Nikakve panike što se goriva tiče, što se naftnih derivata tiče - rekao je Vučić.

O dodatnim merama

- Ne mislimo da postoji potreba za bilo kakvom panikom. Kada ljudi znaju da goriva ima, nema velike filozofije. Ne razmišljamo jer svega imamo dovoljno - kazao je predsednik.

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Prisustvuju i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić i drugi ministri, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.