DEJAN STANKOVIĆ ŠOKIRAO STRANCA: Ovaj odmah rešio da napusti FK Crvena zvezda!

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda stižu - iz Turske.

Ili, zapravo... Iz Rusije.

U Tursku su crveno-beli otputovali na pripreme, ali ono što se desilo u Antaliji iznenadilo je jednog Zvezdinog stranca, koji je rešio da napusti tabor srpskog šampiona.

Evo kako ruski Meš piše o tome:

"Jegor Prucev napušta Zvezdu ovog leta

Prema saznanjima Meša, razlog je taj što se treneru Dejanu Stankoviću nije svideo tokom pripremnog kampa, a već postoji interesovanje klubova iz Švajcarske, Francuske i Portugala.

U početku je sam trener inicirao opoziv Rusa sa pozajmice u OFK Beogradu, tvrdeći da je želeo da vidi veznog igrača u akciji tokom pripremnog kampa u Antaliji. Stigao je, odigrao samo jednu prijateljsku utakmicu, a zatim napustio prvi tim.

U razgovoru sa našim novinarom, Jegorov otac je izjavio:

- Imamo jasan stav: nećemo produžiti ugovor sa Crvenom zvezdom i napustićemo klub na leto. Ne znam šta je Stanković očekivao kada je pozvao Jegora na pripreme u Antaliji. On je već napustio prvi tim i pridružio se OFK Beogradu na šestomesečnu pozajmicu. Jegor želi da ostavi svoj trag u Evropi. Akron mu je ponudio ponudu, ali smo je odbili. Za sada je sve samo telefonski razgovor. Francuska liga, portugalska liga i švajcarska liga. Još nismo došli do konkretnih detalja; Imamo vremena do leta, tako da nema žurbe.

Još jedan kandidat za Jegora je slovenački klub Celje. On je već dva puta bio na pozajmici u tom klubu, osvojivši sa njima kup i nacionalno prvenstvo, ali ni od njih još uvek nema konkretnih informacija", piše pomenuti medij.

Podsetimo, novi/stari šef stručnog štaba beogradskog kluba Dejan Stanković poveo je Tursku 32 fudbalera.

Na spisku putnika na zimske pripreme našli su se:

Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Savo Radanović, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, pomenuti Jegor Prucev, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić, Felisio Milson, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Luka Zarić, Bruno Duarte, Marko Arnautović, Aleksa Damjanović, dok su se naknadno ekipi priključili Šavi Babika, Rodrigao, kao i pojačanja, napadač Džej Enem, te krilni fudbaler Daglas Ovusu.

Crvena zvezda će u Antaliji boraviti do 15. januara.

Podsetimo, šampion Srbije je trenutno drugi na tabeli Superlige...

... a u Ligi Evrope je na dobrom putu da u preostala dva kola takmičenja u zajedničkoj grupi - izbori plasman u nokaut fazu.

