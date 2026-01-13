HRVATSKA DŽABE BILA U PANICI: Stigao dokaz iz Beograda da su Hrvati dizali frku bez potrebe

Najnovije vesti vezane za Srbiju - stižu iz Hrvatske, a tiču se Slovenije.

Naime, nedavno je hrvatska sportska javnost "dizala frku" jer su Slovenci uspeli da angažuju srpskog golmana za svoju nacionalnu selekciju u vaterpolu, pa su tako opširno pisali o tome kako bi to moglo da poremeti i hrvatske planove na Evropskom prvenstvu čiji je domaćin Beograd.

"Novosti" su vas već obavestile o tim tekstovima, ali i tada, kao i sada, bilo je više nego jasno da "jedna lasta ne čini proleće" i da je potrebno mnogo više od jednog srpskog čuvara mreže da bi se reprezentacija poput Slovenije vinula u svetski vrh (neko bi se našalio rečima "potrebno je tu malo više Srba u bazenu", ali... ostavićemo te šale po strani).

A dokaz za preteranost pomenute panike stigla je u vidu današnjeg rezultata iz grupe u kojoj su Hrvati.

Naime, vaterpolo reprezentacija Grčke deklasirala je danas pomenutu "osnaženu" selekciju Slovenije čak sa 23:8 (7:2, 5:1, 7:2, 4:3). Bilo je to u meču drugog kola grupe B Evropskog prvenstva u Beogradu.







Vaterpolisti Hrvatske su ranije danas pobedili Gruziju rezultatom 18:7 u grupi B, pa sada Grci i Hrvati, sasvim očekivano, i pored "razloga za hrvatsku paniku" imaju po maksimalnih šest bodova, dok su Gruzija i Slovenija na dnu tabele, bez bodova, a i bez šansi da nekog iole ozbiljnijeg rivala ugroze na ovom šampionatu Evrope.

U poslednjem kolu grupe B, 15. januara, igraće: Grčka - Hrvatska (20.30 časova) i Slovenija - Gruzija (18).



Tri prvoplasirane reprezentacije u grupi plasiraće se u narednu fazu takmičenja, pa će Slovenci možda i proći dalje, ali imajući u vidu šta su im danas uradili Grci, a da su ih i "uplašeni" Hrvati deklasirali (bilo je 20:4 u prvom kolu), jasno je o kolikoj razlici u kvalitetu se radi. I koliko je hrvatska javnost dizala paniku tek da bi, eto... imala još jednu temu na račun sopstvene ugroženosti. Do neke nove.

