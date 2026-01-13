Zločin

ALBANAC PITAO DA LI SU SRBI, A ONDA IZVADIO PIŠTOLJ I ZAPUCAO: Detalji horora u Dečanima, ranjeni Dejan i Radovan

13. 01. 2026. u 17:53

ALVANAC Ismet Zukaj, pucao je jutros posle ponoći u Dečanima na Dejana Simića i Radovana Miloševića, samo zato jer su Srbi!

АЛБАНАЦ ПИТАО ДА ЛИ СУ СРБИ, А ОНДА ИЗВАДИО ПИШТОЉ И ЗАПУЦАО: Детаљи хорора у Дечанима, рањени Дејан и Радован

Dejan Simić i Radovan Milošević ranjeni su u pucnjavi u Dečanima jutros posle ponoći, a na njih je pucao Ismet Zukaj.

Kako saznaju "Novosti", Zukaj je u jednom trenutku izašao iz toaleta i pitao ih da li su Srbi, nakon čega je izvadio pištolj i hladnokrvno ispalio hice u njih.

Pre zločina, on je sedeo sa Kurtijevim "policajcem" za stolom, a bilo je još nekih lica u njihovom društvu. Ubica je iz mesta Istinić, naselja u opštini Dečani na Kosovu i Metohiji.

Zločinu nije prethodila svađa, već je Zukaj samo krenuo da puca po Srbima, a u pitanju je etički motivisan napad jer Zukaj upucane ljude ne poznaje, niti oni njega znaju. Pucao je u njih samo zato što su Srbi!

Dejan i Radovan teško su povređeni i nalaze se u prištinskoj i pećkoj bolnici.

Radovan je s nekoliko hitaca pogođen u stomak i operisan je u pećkoj bolnici, dok je Dejan pogođen u karlicu i nalazi se u prištinskoj bolnici.

Dejan je raseljeno lice iz Peći, a Radovan iz Dečana.

Radovanu su skratili creva i stavili mu privremenu kesu, a Dejanu je ostao metak u karlici i lekari rade na tome da reše taj problem.

Sa njima za stolom bio je advokat D. C. koji je, takođe, napadnut i nalazi se u najtežem stanju.

Navedena lica srpske nacionalnosti su, prema našim saznanjima, boravila na navedenom području zbog prodaje sopstvene imovine.

