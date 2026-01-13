ALBANAC PITAO DA LI SU SRBI, A ONDA IZVADIO PIŠTOLJ I ZAPUCAO: Detalji horora u Dečanima, ranjeni Dejan i Radovan
ALVANAC Ismet Zukaj, pucao je jutros posle ponoći u Dečanima na Dejana Simića i Radovana Miloševića, samo zato jer su Srbi!
Dejan Simić i Radovan Milošević ranjeni su u pucnjavi u Dečanima jutros posle ponoći, a na njih je pucao Ismet Zukaj.
Kako saznaju "Novosti", Zukaj je u jednom trenutku izašao iz toaleta i pitao ih da li su Srbi, nakon čega je izvadio pištolj i hladnokrvno ispalio hice u njih.
Pre zločina, on je sedeo sa Kurtijevim "policajcem" za stolom, a bilo je još nekih lica u njihovom društvu. Ubica je iz mesta Istinić, naselja u opštini Dečani na Kosovu i Metohiji.
Zločinu nije prethodila svađa, već je Zukaj samo krenuo da puca po Srbima, a u pitanju je etički motivisan napad jer Zukaj upucane ljude ne poznaje, niti oni njega znaju. Pucao je u njih samo zato što su Srbi!
Dejan i Radovan teško su povređeni i nalaze se u prištinskoj i pećkoj bolnici.
Radovan je s nekoliko hitaca pogođen u stomak i operisan je u pećkoj bolnici, dok je Dejan pogođen u karlicu i nalazi se u prištinskoj bolnici.
Dejan je raseljeno lice iz Peći, a Radovan iz Dečana.
Radovanu su skratili creva i stavili mu privremenu kesu, a Dejanu je ostao metak u karlici i lekari rade na tome da reše taj problem.
Sa njima za stolom bio je advokat D. C. koji je, takođe, napadnut i nalazi se u najtežem stanju.
Navedena lica srpske nacionalnosti su, prema našim saznanjima, boravila na navedenom području zbog prodaje sopstvene imovine.
Preporučujemo
SILOVAO ŽENU U ZEMUNU: Optužen Aleksandar O.
13. 01. 2026. u 16:19
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)