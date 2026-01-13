RUSI TVRDE DA JE SVA NAFTA U VENECUELI NJIHOVA: "Kupljena po tržišnim uslovima, u skladu sa zakonodavstvom Venecuele i međunarodnim pravom"

RUSKA državna energetska kompanija Roszarubežnjeft saopštila je danas da su svi njeni energetski aktivi u Venecueli u potpunom vlasništvu Rusije i da su kupljeni po tržišnim uslovima, u skladu sa zakonodavstvom Venecuele, međunarodnim pravom i bilateralnim sporazumima dve zemlje.

Kako se navodi u saopštenju dostavljenom agenciji TASS, kompanija poseduje udele u zajedničkim naftno-gasnim preduzećima sa venecuelanskom državnom kompanijom PDVSA, a kupovina imovine realizovana je po punoj tržišnoj vrednosti, uz prethodna odobrenja nadležnih regulatora u Venecueli.

Roszarubežnjeft ističe da od 2020. godine, zbog pogoršanja uslova na globalnom naftnom tržištu, sav raspoloživi novac usmerava na održavanje postojeće proizvodnje, bez isplate dividendi.

Kompanija je, takođe, poručila da namerava da nastavi realizaciju zajedničkih projekata u Venecueli i da ostane posvećena ispunjavanju svih preuzetih obaveza, u bliskoj koordinaciji sa međunarodnim partnerima, prenosi Tanjug.

U saopštenju se navodi da su Rusija i Venecuela tokom 2025. godine dodatno učvrstile saradnju potpisivanjem sporazuma o strateškom partnerstvu, koji obuhvata zajedničku eksploataciju novih nalazišta, unapređenje efikasnosti proizvodnje i smanjenje ekološkog opterećenja.

Roszarubežnjeft trenutno učestvuje u pet zajedničkih naftnih projekata u Venecueli sa firmom PDVSA, a ruska kompanija naglašava da će dalja saradnja biti zasnovana na principima ravnopravnosti, zaštite investicija i uzajamnog poštovanja vlasničkih prava.

