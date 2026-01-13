DOGOVORILI SMO ZAJEDNIČKI ANGAŽMAN O VAŽNIM PITANJIMA: Vučić razgovarao telefonom sa Antoniom Koštom
U DUGOM i sadržajnom razgovoru sa Antoniom Koštom o nastavku evropskog puta Srbije.
- Dogovorili smo zajednički angažman o važnim pitanjima od interesa za Beograd i Brisel - napisao je Vučić na svom instagram profilu.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.
