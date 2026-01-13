Politika

DOGOVORILI SMO ZAJEDNIČKI ANGAŽMAN O VAŽNIM PITANJIMA: Vučić razgovarao telefonom sa Antoniom Koštom

В. Н.

13. 01. 2026. u 17:24

U DUGOM i sadržajnom razgovoru sa Antoniom Koštom o nastavku evropskog puta Srbije.

ДОГОВОРИЛИ СМО ЗАЈЕДНИЧКИ АНГАЖМАН О ВАЖНИМ ПИТАЊИМА: Вучић разговарао телефоном са Антониом Коштом

Foto: InstagramPrintksrin

- Dogovorili smo zajednički angažman o važnim pitanjima od interesa za Beograd i Brisel - napisao je Vučić na svom instagram profilu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

