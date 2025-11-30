BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

Foto: Novosti/Printscreen

U Negotinu i Mionici održani su redovni lokalni izbori, a u Sečnju vanredni. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvovale su četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista.

Nakon prvih rezultata na lokalnim izborima očekuje se obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz sedišta SNS u Beogradu.

Prvi rezultati



Prvi nezvanični i prelimentarni rezultati biračkog mesta u Negotinu — Dušanovac su sledeći, kako prenosi Informer.

146 birača je glasalo ovako:

Lista Aleksandar Vučić - 127 glasova.



Evropa - dva glasa.

Grupa Građani za Negotin - bez glasova.

Mionica — biračko mesto broj 9:

Lista Aleksandra Vučića - 143 glasa.

Nevažećih listića je bilo tri, važećih 242

Biračko mesto 38

SNS - 86 odsto glasova - 107 od 125 glasača.

Izlaznost u Sečnju

Sekretar izborne komisije Dragana Čorlija izjavila je da je u Sečnju ukupno glasalo 67,84% birača, tj. 6.937 ukupno.

Zatvorena biračka mesta

Biračka mesta na lokalnim izborima su zatvorena.

CRTA i blokaderi učestvovali su u određenim sumnjivim aktivnostima.

Izlaznost do 18 časova

Izlaznost na lokalnim izborima u Sečnju do 18 časova je 64,4 %

Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 18 časova je 74,1 odsto, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije.

Izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu do 18 časova je 52,6 odsto upisanih birača, izjavila je zamenica predsednika Opštinske izborne komisije Jasna Lazić Radosavljević.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

U Mionici na lokalnim izborima do 16 časova izlaznost 58,5 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 16 časova je 58,5 odsto, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije.

Sledeći presek izlaznosti biće objavljen u 18 časova.

Na današnjim lokalnim izborima u Mionici pravo glasa ima 10.640 birača, a može da se glasa na 38 biračkih mesta.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta.

Na izborima učestvuje šest izbornih lista.

Lokalni izbori danas se održavaju i u Negotinu i Sečnju.

OIK Sečanj: Do 16 časova izlaznost 56,44 odsto, nema prijavljenih neregularnosti

Izlaznost na lokalnim izborima u Sečnju do 16 časova je 56,44 odsto upisanih birača, izjavio je danas predsednik Opštinske izborne komisije Vidak Grubačić.

Grubačić je rekao da je na izbore do 16 časova izašlo 5.772 birača od ukupno 10.226 upisanih u birački spisak (2022: 5225- odnosno 50,06% ).

Dodao je da nije bilo prijavljenih neregularnosti.

Naredni presek izlaznosti biće u 18 časova.

Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta, ukupan broj birača je 10.226, a glasa se na 17 biračkih mesta.

Na lokalnim izborima u Sečnju takmiči se pet izbornih lista.

Biračka mesta otvorena su do 20 časova.

Lokalni izbori održavaju se danas i u Negotinu i Mionici.

OIK Negotin: Do 16 časova izlaznost 43,5 odsto, izborni proces protiče u redu

Izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu do 16 časova je 43,5 odsto upisanih birača, izjavila je zamenica predsednika Opštinske izborne komisije (OIK) Jasna Lazić Radosavljević.

Ona je za Tanjug rekla da izborni proces protiče u najboljem redu i da nema nepravilnosti koje ugrožavaju glasanje na biračkom mestima.

Očekuje da će prvi preliminarni rezultati biti između 21 i 21.30 časova.

Sledeći presek izlaznosti OIK Negotin saopštiće u 18 časova.

Na današnjim lokalnim izborima u Negotinu pravo glasa ima 35.616 birača koji mogu da glasaju na 72 biračka mesta,

Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, a na izborima učestvuju četiri izborne liste.

Biračka mesta otvorena su do 20 časova.

U Mionici na lokalnim izborima do 14 časova izlaznost 43 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 14 časova je 43 odsto, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije.

Sledeći presek izlaznosti biće objavljen u 16 časova.

Na današnjim lokalnim izborima u Mionici pravo glasa ima 10.640 birača, a može da se glasa na 38 biračkih mesta.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta.

Na izborima učestvuje šest izbornih lista.

Lokalni izbori danas se održavaju i u Negotinu i Sečnju.

FOTO: Novosti

Do 14 časova izlaznost na lokalnim izborima u Sečnju 48,26 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Sečnju do 14 časova je 48,26 odsto upisanih birača, izjavila je danas sekretarka Opštinske izborne komisije Sečanj Dragana Čorlija.

Čorlija je rekla za Tanjug da je na izbore do 14 časova izašlo 4.935 birača od ukupno 10.226 upisanih u birački spisak.

Dodala je da nije bilo prijavljenih nepravilnosti i da se nada da će izlaznost biti veća kasnije u toku dana.

Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta, ukupan broj birača je 10.226, a glasa se na 17 biračkih mesta.

Na lokalnim izborima u Sečnju takmiči se pet izbornih lista.

Biračka mesta otvorena su do 20 časova.

Lokalni izbori održavaju se danas i u Negotinu i Mionici.

Do 14 časova izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu 35,6 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu do 14 časova bila je 35,6 odsto upisanih birača, izjavio je predsednik Opštinske izborne komisije Živojin Marković.

On je za Tanjug rekao da očekuje rekordnu izlaznost, uzimajući u obzir da je veliki broj građana na privremenom radu u inostranstvu.

-Izbori teku u fer i demokratskoj atmosferi. Osim sitnih nedoumica, nije bilo ničeg specijalnog što bismo mogli da podvedemo pod neko grubo kršenje izbornog procesa. Smatram da je to zanemarljivo i odgovorno tvrdim da za sada u opštini Negotin izbori protiču onako kako treba, rekao je Marković za Tanjug.

On je dodao da veliki broj posmatrača prati izbore.

-Njihovo pravo je da posmatraju i da eventualno, ako uoče neke nepravilnosti, to konstatuju u svojim zapisnicima. Nemaju pravo da komentarišu, da sugerišu, tako da je to jasno stavljeno do znanja i predsednicima biračkih odbora. Ako imaju takav problem, imaju odršene ruke da takve posmatrače udalje. Nemamo nepravilnosti koje bi eventualno mogle da utiču na regularnost izbora, naglasio je Marković.

Ponovio je da će prvi preliminarni rezultati biti između 21 i 21.30 časova.

Sledeći presek izlaznosti OIK Negotin saopštiće u 16 časova.

Na današnjim lokalnim izborima u Negotinu pravo glasa ima 35.616 birača koji mogu da glasaju na 72 biračka mesta,

Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, a na izborima se nadmeću četiri izborne liste.

Biračka mesta otvorena su do 20 časova.

Lokalni izbori danas se održavaju i u Mionici i Sečnju.

Izbori u Sečnju

Nebojša Meljanac, drugi kandidat sa liste “Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj” glasao je jutros u 7 časova na biračkom mestu 13 u Osnovnoj školi “Aleksa Šantić” u Sečnju.

U Mionici na lokalnim izborima do 12 časova izlaznost 27,5 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 12 časova je 27,5 odsto, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije.

Na današnjim lokalnim izborima u Mionici pravo glasa ima 10.640 birača, a može da se glasa na 38 biračkih mesta.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta.

Na lokalnim izborima u Mionici učestvuje šest izbornih lista. Lokalni izbori danas se održavaju i u Negotinu i Sečnju.

Izlaznost na lokalnim izborima u Sečnju do 12 časova 39,09 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Opštini Sečanj do 12 časova je 39,09 odsto, izjavila je sekretarka Opštinske izborne komisije Sečanj Dragana Čorlija.

-Na birališta je izašlo 3.997 birača, sve protiče u najboljem redu-", rekla je Čorlija.

-Dodala je da nema nikakvih nepravilnosti na biračkim mestima koje su prijavljene izbornoj komisiji.

-Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta, ukupan broj birača je 10.226, a glasa se na 17 biračkih mesta.

-Na lokalnim izborima u Sečnju takmiči se pet izbornih lista.

-Lokalni izbori održavaju se danas i u Negotinu i Mionici.

FOTO: Novosti

Do 12 časova izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu 25,04 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu do 12 časova je 25,04 odsto upisanih birača, izjavio je predsednik Opštinske izborne komisije Živojin Marković.

Sledeći presek izlaznosti OIK Negotin saopštiće u 14 časova. Na današnjim lokalnim izborima u Negotinu pravo glasa ima 35.616 birača koji mogu da glasaju na 72 biračka mesta.

Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, a na izborima se nadmeću četiri izborne liste.

Biračka mesta otvorena su do 20 časova.

Kupovina glasova blokadera?

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci navodne kupovine glasova koju obavljaju blokaderi.

Foto Iks/drugasrbijabis

Pocepan plakat SNS u Sečnju

Foto Novosti

Foto Novosti

Novi incident u Sečnju. Nepoznati ljudi pocepali su plakat SNS.

U Mionici na lokalnim izborima do 10 časova izlaznost 11,74 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 10 časova je 11,74 odsto upisanih birača na 4 uzorkovana mesta, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije.

Sledeći presek izlaznosti OIK će saopštiti u 12 časova.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, u birački spisak upisano je 10.640 birača, a može da se glasa na 38 biračkih mesta.

Na lokalnim izborima u Mionici učestvuje šest izbornih lista.

Izlaznost u Negotinu 10,38 odsto

Prema podacima Izborne komisija opštine Negotin do 10 časova na posmatranim biračkim mestima glasalo je ukupno 10,38 odsto birača.

Izlaznost birača prati se na biračkom mestu 10, Svečana sala Tehničke škole u Negotinu, BM 35 u Domu kulture u Karbulovu i BM 46 u Mesnoj zajednici Mokranje.

Na BM Negotin 10 od ukupno 1.467 upisanih birača do 10 sati glasalo je njih 165.

Na BM 35 u Karbulovu od 260 upisanih birača na biralište je izašlo 30, a na BM 46 u Mokranju od 647 birača do 10 sati su glasala njih 54. (S. M. J.)

Izlaznost u Sečnju do 10 časova

Na lokalnim izborima u Sečnju izlaznost do 10 časova je 21,93 odsto, izjavila je sekretar Opštinske izborne komisije Dragana Čorlija.

-Na biračkim mestima nije bilo nikakvih nepravilnosti i ništa nije prijavljeno Opštinskoj izbornoj komisiji, istakla je Čorlija.

Prve procene izlaznosti u Sečnju

Izlaznost u 8 sati jutros u Sečnju - 7.25% odnosno 724 birača

Glasala Dragana Marton, prva na listi “Aleksandra Vučić - Najbolje za Sečanj”

Dragana Marton, prva kandidatkinja sa liste “Aleksandra Vučić - Najbolje za Sečanj” glasala je u 7 časova na biračkom mestu broj 12 u Osnovnoj školi “ Braća Stefanović” u Neuzini.

Kod blokadera u Negotinu pronađene palice

Policija je blokaderima u Negotinu pronašla palice, što možete videti na priloženim fotografijama.

FOTO: Novosti

Blokaderi kod kojih su pronađene palice bili su obučeni kao veterani.

FOTO: Novosti

Naime, u pitanju je Dejan Jakovljević (Ujedinjeni za Negotin), koji je krenuo na glasanje, a upravo u njegovom automobilu su pripadnici policije pronašli ni manje, ni više, palicu!

FOTO: Novosti

U Sečnju birače dočekala krvava šaka

Na biračkom mestu broj 14 u opštini Sečanj desile su se prve nepravilnosti i pritisak na birače.

Naime, blokaderi nastavljaju sa pritiskom i pretnjama, kako prema članovima biračkog odbora, tako i prema glasačima.

Birače je dočekla krvava šaka, simbol blokadera i obojene revolucije koja je pokušana u Srbiji.

FOTO: Novosti

Otvorena sva biračka mesta u Negotinu

Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, a ukupan broj birača na teritoriji opštine je 35.616. Oni će moći da glasaju na 72 biračka mesta.

Foto: S.M.Jovanović

Sva biračka mesta otvorena su na vreme.

Foto: S.M.Jovanović

Foto: S.M.Jovanović

Građani da izađu na izbore

Dragana Čorlija, sekretar izborne komisije u Sečnju, pozvala je građane da izađu na izbore i zaokruže koga god žele.

Sečanj - Otvorena sva biračka mesta

Na izborima u Sečnju će se nadmetati pet izbornih lista - izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj, kao i lista Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Za opštinu svih nas, lista Vukašin Baćina - Za bolju opštinu Sečanj, lista Glas mladih koji menja Sečanj i izborna lista Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Izborna tišina počela je u četvrtak u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta večeras u 20 časova, a za to vreme zabranjeno je predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima i iznošenje procene rezultata izbora.

FOTO: Novosti

Negotin

Na izborima u Negotinu učestvuju četiri izborne liste - izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka -SRS - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević), zatim izborna lista Ujedinjeni za Negotin, izborna lista Evropa i mladi i lista Grupa građana Srpski liberali - Za zeleni Negotin.

Mionica

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, u birački spisak upisano je 10.640 birača, a moći će da se glasa na 38 biračkih mesta. U Mionici će na izborima učestvovati šest izbornih lista, a to su izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije -Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka - SRS - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević), zatim lista Socijaldemokratska partija Marko Zeman, lista BUNT - Prava Srbija - Dušan Marković.

Na izborima u Mionici učestvuju i lista "Ujedinjeni za Mionicu", lista Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović - Ćićovan i lista Za spas i obnovu Mioničkih sela - Radovan Rade Marković - Mirko Jović. U Sečnju skupština opštine ima 23 odbornička mesta, ukupan broj birača je 10.226, a glasaće se na 17 biračkih mesta.