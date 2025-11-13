Politika

IMENOVAN NOVI ŠEF UNMIKA NA KIM: Svojevremeno bio šef Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu

13. 11. 2025. u 11:07

PETER Due iz Danske novi je šef Unmika na Kosovu i Metohiji.

Foto: Novosti

Ovu informacija na društvenim mrežama podelila je Unmik misija na tzv. Kosovu.

Due će na toj poziciji naslediti Karolinu Zijade iz Libana, kojoj je generalni sekretar UN Antonio Gutereš zahvalio na njenim predanim naporima za unapređenje mira i stabilnosti na Kosovu i u regionu, te na njenom efikasnom vođenju Misije.

Karolina Zijade je imenovana za specijalnu predstavnicu generalnog sekretara i šeficu Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (Unmik) 19. novembra 2021. godine.

Due je svojevremeno bio šef Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu.
 

